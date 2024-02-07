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        Haberler Sağlık "Sigarayı hatırlatacak her şeyden uzak durun"

        "Sigarayı hatırlatacak her şeyden uzak durun"

        Sigarayı bırakmanın birçok kişi için ilk başta göz korkutucu ve zorlayıcı olabileceğini belirten Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün bu bağımlılıktan kurtulmanın ilk adımı için çok uygun bir gün olduğunu söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 09:53 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:56
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        Dünya Sağlık Örgütü’nün girişimiyle sigaranın zararları konusunda toplumsal bilinç oluşturmak ve sigarayı bırakmayı teşvik etmek amacıyla 1987 yılından bu yana 9 Şubat'ın Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlandığını ifade eden Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu, “Öncelikle net bir tarih belirlenmesi, kişilerin sigarayı bırakacakları sürece kendilerini hazırlamasına yardımcı olacaktır. Belirlenen tarihin mümkün olduğunca yakın ve stressiz bir dönem olmasına dikkat edilmelidir” dedi.

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        Sigarayı bırakma sürecindeki bir kişinin kendisine sigarayı hatırlatacak mekanlar, kişiler ve alışkanlıklardan uzak durmasının faydalı olacağına dikkat çeken Mutlu, “Örneğin kahveyle birlikte sigara içen birinin sigarayı bırakma döneminde kahve tüketimini kesmesi ya da azaltması gerekir. Yemeklerden sonra gelen sigara içme isteğiyle baş etmek için de yürüyüş yapmak denenebilir. Sigarayı bırakmak zaman alır; bazı günlerin rahat, bazı günlerin zor geçmesi doğal ve beklenen bir süreçtir” ifadelerini kullandı.

        "HUZURSUZLUK VE İŞTAHIN ARTMASI GEÇİCİ"

        Sigarayı bırakmanın getireceği avantajlarla ilgili bir liste hazırlayıp, zorlanılan anlarda bu listeye bakmanın motive edici olabileceğini ifade eden Mutlu, “İlk birkaç hafta içinde huzursuzluk, konsantre olmakta zorlanma, yeme isteğinde artış, kolay öfkelenme, bunalma gibi yoksunluk belirtileri görülebilir. Bunlar normal ve geçici belirtilerdir. Bu dönemde bir psikiyatri hekimine görünüp ilaç desteği almak, bu sürecin rahat geçmesine yardımcı olabilir” diye konuştu.

        Sigara kullanımında fiziksel bağımlılığın yanı sıra, psikolojik bağımlılığın da önemli rol oynadığına dikkat çeken Mutlu, şunları söyledi: “Bu alanda çalışan bir klinik psikologdan destek almak, hem bağımlılığın psikolojik etkileriyle baş etmekte hem de sigarayı bırakma davranışını sürdürmekte kişilere yardımcı olabilir. Unutulmamalıdır ki bir kez bağımlı olan kişi, bağımlılıktan kurtulmuş olsa bile tekrar bağımlı olmaya adaydır. Dolayısıyla sigarayı bıraktıktan sonra kişiler kendilerini test etmekten kaçınmalıdır.”

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