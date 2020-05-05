Sigara kullanımı içeriğinde bulunan maddelerden dolayı vücuda oldukça zararı dokunan, aşırı ve uzun süre kullanımı sonucunda ölümlere kadar götüren bir bağımlılıktır. Bağımlısı olan kişiler bırakmak istediklerinde oldukça zorluk ve sıkıntı yaşadıkları bir süreçtir.

Tamamen kişinin kendi iradesiyle bırakabileceği gibi yardım alarak da bırakması sağlanabilmektedir. Sigara içimi durdurulduğu andan itibaren vücutta değişiklikler oluşmaya başlamaktadır. Solunum almamızı sağlayan akciğerlerimiz içinde sigara kullanmayı bırakmak hayati önem taşımaktadır.

Akciğerlerimizde bulunan sigara etkilerinin atılması için yapılması gerekenler;

Akciğerlerin temizlenmesini sağlayabilecek herhangi bir tedavi yöntemi ya da ilaç bulunmamaktadır.

Sigara kullanımı bırakıldığı andan itibaren akciğerler kendini temizlemeye başlamaktadır.

Sigarayı bıraktıktan sonra kesinlikle sigara içilen ortamlarda bulunmayın, pasif içici olmayın. Bu durumda sizi daha fazla etkilemektedir.

Mutlaka temiz hava alın. Evinizi ve bulunduğunuz ortamı havalandırarak temiz hava girmesini sağlayın.

Düzenli olarak temiz havada egzersiz ve spor yapın.

Sağlıklı olarak beslenin ve hayatınızdan fast-food yiyecekleri, şekeri çıkartın.

Gazlı içecekler kesinlikle tüketmeyin.

Bol bol su ve ayran için. Ciğerlerinizdeki nikotinin atılmasına yardımcı olacaktır.

Uyku düzeninizin 7-8 saat olmasına dikkat edin.

Güneşli havalarda dışarı çıkarak; bolca D vitamini alın.

Bunların yanında bazı bitkilerin kullanımını sağlayarak da yararlı olabilirsiniz. Bunlar;

Sarımsak ; içeriğinde bulunan alisin maddesi nedeniyle kuvvetli bir antioksidan görevi görmektedir. Nefes darlığına iyi gelir ve ciğerlerde oluşan mukusun temizlenmesini sağlar.

; içeriğinde bulunan alisin maddesi nedeniyle kuvvetli bir antioksidan görevi görmektedir. Nefes darlığına iyi gelir ve ciğerlerde oluşan mukusun temizlenmesini sağlar. Zencefil ; Antioksidan özelliği sayesinde akciğerlerde bulunan toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır.

; Antioksidan özelliği sayesinde akciğerlerde bulunan toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır. Ebegümeci; genel olarak sigara kullanan kişilere önerilen bu bitki akciğerlerde oluşmuş sigaranın etkilerini temizler ve balgam atılması sağlar.

Dolu dolu nefes almak ve yaşadığınızı hissetmek için; sigara kullanımı mutlaka bırakın.