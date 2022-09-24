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Sigarayı bıraktığınızda vücudunuzda bunlar olacak

Sigara sağlığımızı kanser başta olmak üzere her açıdan olumsuz yönde etkiliyor. Peki, sigarayı bırakmak bize ne tür avantajlar sağlar, işte yanıtlar...

24.09.2022 - 06:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sigara başta kanser, kalp ve akciğer hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorununun başlıca nedenlerinden biri. Sigarayı bırakmak bir sigara bağımlısı için başlangıçta zor gibi görünse de, aslında onu terk etmek hayatınıza onlarca fayda sağlayacaktır.

  • Peki, kararınızı verdiniz ve sigarayı bırakacaksınız. İyi haber… Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra bile vücudunuzda mucizeler yaşanmaya başlayacak. Neler mi olacak? İşte detaylar…

     

    Sigarayı bırakma evresinde vücutta meydana gelen değişiklikler;

  • Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra, kan basıncınız ve nabzınız normale döner, el ve ayak dolaşımınız düzelir.

    - 8 saat sonra, kan oksijen düzeyiniz normale döner, kalp krizi geçirme riskiniz azalır.

  • - 24 saat sonra, ise vücudunuz karbonmonoksitten arınır.

    - 48 saat sonra, kanınızdaki nikotin düzeyi azalır, tat ve koku duyunuz artar.

  • - 72 saat sonra, hava yollarının gevşemesi sayesinde nefes alıp vermeniz rahatlar, hava yolları kendi kendini temizlemeye çalışır ve enerji düzeyiniz artar.

    - 2-12 hafta sonra, tüm vücudunuzdaki dolaşım düzelir, solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskiniz azalır, yürürken yorulma ve tıkanma sorunu ile daha az karşılaşırsınız.

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