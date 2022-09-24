Sigarayı bıraktığınızda vücudunuzda bunlar olacak

Sigara başta kanser, kalp ve akciğer hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorununun başlıca nedenlerinden biri. Sigarayı bırakmak bir sigara bağımlısı için başlangıçta zor gibi görünse de, aslında onu terk etmek hayatınıza onlarca fayda sağlayacaktır.