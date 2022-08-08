Güncel sigara fiyatları ile en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi araştırılıyor. Sene başından itibaren 10 TL'lik artış yaşayan sigara fiyatlarında güncel rakamları sizler için derledik. 2 Temmuz Cumartesi günü JTİ grubuna uygulanan sigara zammın ardından Philip Morris BAT ve İmperial grubu sigaralara da 2 TL zam yapılmıştı. İşte sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri...