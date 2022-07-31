Sigara fiyatlarına gelen zamların ardından sene başından bu yana fiyat listesi çok kez değişti. En son 2 Temmuz'da gelen sigara zammının ardından yeni bir zam gelip gelmediği araştırılıyor. 2022 yılı içerisinde toplamda 10 TL zam gelen sigara fiyatlarına bir zam daha geleceği iddia edildi. Peki, sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek? İşte son zamların ardından 31 Temmuz sigara fiyatları güncel listesi...