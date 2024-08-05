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        Haberler Bilgi Yaşam Sigara zammı son dakika 5 Ağustos 2024: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Sigara zammı son dakika 5 Ağustos 2024: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Sigaraya zam son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Son olarak bir sigara grubuna 5 TL zam geldiği belirtildi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni zammı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bu gelişme sonrası yeni sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:04
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        • 1

          Sigara zammı son dakika gelişmeleri ile tütün ürünü kullanan kişilerin gündeminde yer alıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara zammı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Sigaraya zam açıklaması sonrası yeni ve güncel rakamlar için araştırmalar hız kazandı. Bu noktada "En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusu gündeme geldi. İşte 2024 Zamlı sigara fiyatları listesi….

        • 2

          SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sigaraya zam geldiğini duyurdu.

        • 3

          SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

          Dündar'ın paylaşımına göre, Philip Morris sigara grubuna paket başı 5 TL zam geldi.

        • 4

          SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

          Sigara zammı PM grupları için 5 Ağustos itibarıyla geçerli olmaya başladı.

        • 5

          GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2024: EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR?

          PM sigara grubunun en pahalı sigarası 100 TL, en ucuz sigarası ise 69 TL oldu.

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