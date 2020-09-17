Sigara değil, içerisinde bulunan nikotin bağımlılık yapmaktadır. Nikotin; tarım ve sanayi alanlarında mahsullere zarar veren böceklerin zehirlenerek, yok edilmesinde kullanılan ileri düzey bir kimyasaldır. İnsanları vücudu sigara kullanımı sırasında gün içerisinde oldukça bu maddeden almakta ve alım kesildiği zaman huzursuzluk ve gerginlik hissine kapılmaktadır.

Sigara insan beynini etkilemekte ve sigara içildiğinde alınan nikotin maddesini ödül olarak görmektedir. Yıllarca sigara kullanımına devam eden kişi sigarayı bırakmaya karar verdiğinde; vücudun nikotin isteği psikolojik etkisi dışında, fiziksel olarak daha çok görülmeye başlamaktadır. Uyuşmalara neden olması, baş dönmesi, mide bulantısı, hiperaktif olma şeklinde görülmektedir.

Görülen psikolojik etkileri ise; kişide oluşan aşırı nikotin alma isteği, huzursuz olma, konsantrasyon bozukluğu, kalp atışlarının hızlanması ve ankisiyete bozukluğu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tarz etkileri azaltmak tamamen kişinin kendisiyle alakalıdır. Çünkü sigara kullanımı kesildikten 48 saat sonra vücutta bulunan nikotin tamamen atılmış olur ve bu şekilde belirtiler ortadan kalkar.