25 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sig Sauer nedir? Sig Sauer silahının özellikleri neler? Sig Sauer silahı nerede üretiliyor? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu, mal varlıklarını açıklamasının ardından Sig Sauer silah dikkatlerden kaçmadı. İşte Sig Sauer silahına dair detaylar...
SIG SAUER SİLAHI HAKKINDA
Yarı otomatik tipinde bir silah olan Sig Sauer, Almanya - İsviçre ortaklığında kurulan J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH adlı bir firma tarafından üretilmekte. 1751 yılından bu yana makine üretimi yapan bu firmanın merkezi Almanya'dadır.
Zorlu dayanıklık testlerinden başarıyla ve kolayca geçen bir silah olan Sig Sauer, her koşulda çalışabilen ve çok dengeli olan bir silahtır. Sonsuz denilebilecek namlu ömrü ve asla tutukluluk yapmaması gibi kritik özelliklere sahip olan Sig Sauer, günümüzde Türkiye dahil birçok devletin özel kuvvet birimlerinde tercih edilmektedir.
Hem tabanca, hem de yarı otomatik silah olarak özel kuvvet birimlerinin tercih ettiği Sig Sauer, günümüzde ABD'de üretilmektedir ve modifikasyonları da yine ABD'de yapılmaktadır.
SIG SAUER SİLAHI ÖZELLİKLERİ
Dünya liderlerinin yakın korumaları tarafından da tercih edilen Sig Sauer model silahların teknik özellikleri ise şu şekilde:
Kalibre: 9 mm Luger.357 SIG, .40 SW
Uzunluk: 180 mm
Namlu uzunluğu: 99 mm
Ağırlık(boş): 770 g
Kapasite: 12+1
SİG SAUER SİLAH NE KADAR?
Sig Sauer P229 model silahların aynı zamanda birçok alt serisi bulunuyor. İlk etapta Başbakanlık Korumalarına sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı ve TBMM korumalarına da dağıtılan silahların fiyatları ise 3 bin 850 ile 6 bin dolar arasında değişiyor.
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