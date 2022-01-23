Şifa kaynağı çam balının faydaları

Bir salgı balı olan çam balı, ülkemizin Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yetiştirilen bir bal çeşididir. Dünyadaki çam ballarının %90’ı ülkemizde üretilmektedir. Bu anlamda ülkemizde sıklıkla üretilen bir bal çeşididir. Asit oranının düşük olması nedeniyle lezzetiyle de dikkat çeken bu bal çeşidinin sağlığa da birçok yararı vardır. Çam balı faydaları ile ilgili merak edilen bilgileri sizler için bu yazımızda derledik.

Çam Balı Nedir?

Çam balı, Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde sıkça üretilen ve basura böceğinin çam ağaçlarına bıraktığı salgıları bal arılarının kovanlara taşımasıyla oluşan bir bal çeşididir. Basura böceğinin salgısının arılar tarafından işlenmesiyle oluştuğu için salgı balı olma özelliğini taşır. Bu da vitamin, mineral ve aminoasit bakımından diğer bal çeşitlerinden daha zengin bir içeriğe sahip olmasına neden olur. Hem çam ağacının özlerini hem de basura böceğinin salgılarını bünyesinde barındırır. Diğer bal çeşitlerine göre düşük glikoz ve früktoz oranına sahip olduğu için sağlığa faydaları daha yüksek orandadır.

Çam Balının Yararları

Meydana geliş biçimi olarak çok özel bir bal çeşidi olan çam balı, en sağlıklı ballar arasındadır. Özel bir üretim şekline sahip olan çam balı neye iyi gelir sorusu birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. İçerdiği mineraller ile başta bağışıklık olmak üzere çam balının vücuda başka birçok faydası daha vardır.

Günlük potasyum, protein, sodyum, demir ve su ihtiyacının bir bölümü çam balı aracılığıyla karşılanabilmektedir. Bünyesinde chrisin, galagin ve pinocembrin antioksidanlarını barındırır. Bu da bağışıklığı güçlendirme ve vücudu temizleme görevi üstlenmesine neden olur. Çam balı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıklıkla dile getirilmektedir. İşte çam balı faydaları:

Vücutta oluşan iltihapların iyileşmesinde önemli bir rol oynar.

Bağırsakların sağlıklı çalışarak ishalin önlenmesini sağlarken bağırsak tembelliğini de engelleyerek kabızlığa iyi gelir.

İçeriğindeki vitaminler kansızlığın giderilmesine destek olur. Bunun sonucunda kansızlığa bağlı yorgunluk, saç dökülmesi, halsizlik ve bitkinlik gibi şikâyetlerin de önlenmesi çam balı tüketimiyle sağlanmış olur.

Her gün düzenli olarak beslenmeye eklenen çam balı enerji verir.

Kalp ve damar sağlığı üzerinde önemli etkileri vardır. Damarların tıkanmasının önüne geçebilir.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının iyileşmesinde destekleyici bir görev alır. Aynı zamanda bronşit ve astım gibi rahatsızlıklara sahip kişilerin de çam balı kullanmaları önerilmektedir.

Çam balı, bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmakta da oldukça destekleyici bir besindir.

Saçları besleyerek saçların daha parlak ve güçlü olmasını sağlar.

Vücutta meydana gelen ağrıların sonlanmasında ve azalmasında etkilidir.

Yaraların çabuk iyileşmesini sağlar.

Cildin kolajen üretmesini sağlar ve bu sayede güzel bir cilde sahip olmayı kolaylaştırır.

Çam Balının Zararları

Çam balı genel olarak sağlıklı besinler arasında yer alır. Bu nedenle bilinen ciddi bir yan etkisi ve zararı bulunmasa da tüm sağlıklı besinlerde olduğu gibi aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. İçeriğinde bulunan glikoz ve früktoz oranı nedeniyle şeker hastalarının fazla tüketmemesi gerekmektedir. Şeker hastalarının çam balını fazla tüketmesi halinde şeker yükselmesi görülür. Bu da bu hastalığa sahip bireyler için zararlı olmaktadır. Ayrıca 1 yaşının altındaki bebeklere çam balı yedirilmesi de uygun değildir. İçindeki çeşitli maddeler küçük bebekler için zararlı olmaktadır.