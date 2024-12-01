Vejetaryenler için içerisinde bulunan yüksek lif ve proteinden dolayı vazgeçilmez bir besindir. Gluten içermediği için glütene alerjisi olan bireyler ve çölyak hastaları tarafından tüketilmesi serbest bir besindir. İşte siyah pirincin saymakla bitmeyen faydaları...

Yasak veya mor pirinç olarak da adlandırılan siyah pirinç, Oryza sativa L. türüne ait bir pirinç türüdür. Siyah pirinç, kendine özgü siyah-mor rengini, güçlü antioksidan özelliklere sahip olan antosiyanin adı verilen bir pigmentten alır. Antik Çin'de, siyah pirincin eşsiz ve besleyici olarak kabul edildiği ve kraliyet ailesi dışında herkes için yasaklı olduğu söylenirdi. Bu sebeple yasak pirinç adını almıştır. Günümüzde ise sağlıklı beslenmek isteyen herkes sofrasında bu pirinci istediği gibi kullanabilmektedir.

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REKLAM 1. PROTEİN BAKIMINDAN ZENGİNDİR Siyah pirincin faydaları yoğun ve sağlıklı içeriğiyle yoğunlaşır. Siyah pirinç başta protein, lif ve demir olmak üzere birçok besin maddesinin iyi bir kaynağıdır. Diğer pirinç türleriyle karşılaştırıldığında siyah pirinç protein açısından en yüksek değerlere sahiptir. Ortalama 100 gram siyah pirinçte yaklaşık 10 gram protein bulunur. Siyah pirinç aynı zamanda vücutta oksijen taşımak için gerekli olan bir mineral olan demir bakımından da oldukça zengindir.

2. ANTİOKSİDAN KAYNAĞIDIR Diğer pirinç türlerine göre daha az popüler olmasına rağmen araştırmalar siyah pirincin ciddi derecede yüksek antioksidan seviyesine sahip olduğunu göstermektedir. Siyah pirinçte 23’ten fazla antioksidan özellik gösteren yapı vardır. Antioksidanlar, hücrelerinizi serbest radikaller olarak bilinen moleküllerin neden olduğu oksidatif strese karşı koruyan bileşiklerdir. Oksidatif stresin varlığı kalp hastalığı, obezite, Alzheimer ve belirli kanser türleri de dahil olmak üzere çeşitli kronik rahatsızlıklar için riski artırabilir. Özellikle siyah pirinçteki antosiyaninler çok güçlü antienflamatuvar, antioksidan ve antikanser etkilerine sahiptir.

3. KALP DOSTU Siyah pirincin kalp sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar sınırlıdır. Bununla birlikte, içindeki birçok antioksidanın kalp hastalığına karşı korunmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. Siyah pirinçte bulunan flavonoidler, kalp hastalığı riskini ve kalp hastalığına yakalanan kişilerin olumsuz etkilenme seviyesini düşürücü etkiye sahiptir. Bu pirincin içindeki antosiyaninler kolesterol ve trigliserit düzeylerini iyileştirmeyi destekler.

REKLAM 4. KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR Siyah pirinç faydaları nelerdir, sorusunun önemli bir cevabı çağımızda gittikçe artan kilo alma sorunuyla bağlantılıdır. Siyah pirinç iyi bir protein ve lif kaynağıdır; bunların her ikisi de iştahı azaltarak ve tokluk hissini artırarak kilo kaybına yardımcı olur. Siyah pirinçte bulunan antosiyaninler de vücut ağırlığını ve vücut yağ yüzdesini azaltmayı kolaylaştırır.

5. DOĞAL GLUTENSİZDİR Buğday, arpa ve çavdar hepsi glisemik indeksi düşük sağlıklı ve kepekli tahıllardır. Ancak bu tahıllar; gluten duyarlılığı olanlar için şişkinlik ve mide ağrısından, çölyak hastalığı olan insanlar için bağırsak hasarına ve yetersiz beslenmeye kadar bazı insanlar için sorunlara neden olan bir protein olan gluteni içerirler. Siyah pirinç, doğal olarak glutensiz bir tam tahıldır ve diyetinde gluteni azaltmayı düşünenler için oldukça iyi bir seçenektir.

6. GÖZ SAĞLIĞINI DESTEKLER Araştırmalar, siyah pirincin yüksek miktarda lutein ve zeaksantin - göz sağlığı ile ilişkili iki tür karotenoid içerdiğini göstermektedir. Bu bileşikler, gözlerinizi potansiyel olarak zararlı serbest radikallerden korumaya yardımcı olmak için antioksidanlar olarak çalışır. Özellikle, lutein ve zeaksantin'in zararlı mavi ışık dalgalarını filtreleyerek retinanın korunmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir.

REKLAM 7. CİLT GÜZELLİĞİNE KATKI SAĞLAR Siyah pirinç, içerdiği cilt dostu parçacıklar sayesinde cildin derinliklerine nüfuz ederek cildi iyileştirir ve rahatlatır. Bu etki sebebiyle kozmetik alanında kullanılan bir seçenektir. Cildi serbest radikallerden koruyan siyah pirinçteki antioksidanlar, teninizin daha uzun süre pürüzsüz kalmasına yardımcı olabilir. SİYAH PİRİNÇİN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR? Siyah pirinç faydaları içeriğindeki önemli detaylarda saklıdır. 100 gram siyah pirinç ortalama 335 kcal’dir.

İçerisinde yaklaşık 10 gram protein, 62,5 gram karbonhidrat, 8,8 gram lif ve 2,9 gram yağ bulunur. Siyah pirinçte esansiyel amino asitler ve fitokimyasallar vardır. A, E ve B vitamini bakımından zengin olan siyah pirinç; mineral bakımından da demir, potasyum, magnezyum, bakır, çinko ve fosfor içerir. Siyah pirincin ana maddesi nişastadır ancak içinde iyi miktarda protein de vardır.

Kükürtlü amino asit ve lizin içermesi siyah pirinci mısır ve buğdaya göre daha dengeli bir aminoasit bileşimine sahip bir gıda yapar. SİYAH PİRİNÇ NASIL PİŞİRİLİR? Siyah pirincin pişirilmesi diğer pirinç türlerinin pişirilmesine benzer. Pirince 2'ye 1 oranında su kullanmak ve su kaynadıktan sonra pirinci eklemek yeterlidir. Pirinç yumuşayana ve su emilene kadar kapak kapalı kalır. Siyah pirincin diğer pirinç türlerine göre pişmesi yaklaşık 10 dakika daha uzun sürer.