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Almanya merkezli Siemens Energy, Sardinya ve Sicilya adalarını İtalya anakarasına bağlayan 970 kilometrelik enerji hattı için iletim teknolojisi sağlamak üzere 1 milyar euroluk sipariş aldığını bildirdi.

Siemens Energy'den yapılan açıklamada, Siemens Energy'in İtalyan FATA şirketiyle oluşturduğu konsorsiyumun deniz altı kablolarıyla İtalya anakarasını Sicilya'ya ve oradan da Sardinya'ya bağlayacak enerji hattı için dört konvertör merkezi tedarik edeceği belirtildi.

Projeyle aynı zamanda yenilenebilir enerjinin daha verimli kullanılması, elektrik şebekelerinin istikrarını artırılması ve karbon emisyonları azaltmak için adada kömürle çalışan elektrik santrallerinin kapatılması amaçlanıyor.

Alman şirketi Siemens, konvertör merkezlerinin ana bileşenlerini üretecek. İtalyan FATA'da inşaat işleri, elektromekanik kurulum, ek tesislerin inşaatı ve devreye alma öncesi destekten sorumlu olacak. Konvertör merkezlerinin 2028 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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