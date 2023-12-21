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        Haberler Gündem Güncel Şiddetli fırtına Antalya'yı esir aldı! Antalya'da hava durumu nasıl? Antalya 21 Aralık bugün hava durum

        Antalya'da şiddetli rüzgar etkili oluyor!

        Türkiye'nin birçok bölgesi tekrar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Antalya'yı ise sağanak yağışın dışında şiddetli rüzgar da vurdu. Fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:38
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        Şiddetli fırtına Antalya'yı esir aldı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok kuvvetli sağanak uyarısında bulunduğu Antalya'da şiddetli rüzgar etkili oluyor.

        DHA'nın haberine göre dev dalgaları izlemek ve fotoğrafını çekmek isteyenler ise Konyaaltı Sahili'ne koştu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya geneli için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Kentin doğu ilçeleri, merkez ve batı ilçelerini kapsayan uyarıda metrekareye 100 kilograma kadar yağışın düşmesinin beklendiği ifade edildi. Akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yoğunlaşacak yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

        Yapılan uyarıdan sonra hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) Antalya'ya gerçekleştirilecek 11 seferini iptal etti.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren saatteki hızı 55 kilometreyi bulan rüzgar etkili oluyor. Konyaaltı Sahili'nde dev dalgaların oluştuğu görülürken kentte yaşayan bazı vatandaşlar da sahile gelerek fotoğraf çekti. Yapılan uyarıyı dikkate aldıklarını ve dışarı çıkmalarının tehlikeli olduğunu tahmin ettiklerini belirten Derya Kalburan, “Çocukları okula bıraktım, risk aldım geldim. Manzarayı kaçırmak istemedim. Akşam eve gidip dışarı çıkmayacağım dedi. Nazlı Nur Aktaş da boş zamanını değerlendirmek için sahile geldiğini söyledi. Aktaş, sahili biraz izledikten sonra hava daha da kötüleşmeden eve gidip dışarı çıkmayacağını kaydetti.

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        #son dakika
        #Antalya
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