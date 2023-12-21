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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok kuvvetli sağanak uyarısında bulunduğu Antalya'da şiddetli rüzgar etkili oluyor.

DHA'nın haberine göre dev dalgaları izlemek ve fotoğrafını çekmek isteyenler ise Konyaaltı Sahili'ne koştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya geneli için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Kentin doğu ilçeleri, merkez ve batı ilçelerini kapsayan uyarıda metrekareye 100 kilograma kadar yağışın düşmesinin beklendiği ifade edildi. Akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yoğunlaşacak yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

Yapılan uyarıdan sonra hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) Antalya'ya gerçekleştirilecek 11 seferini iptal etti.

Kentte sabah saatlerinden itibaren saatteki hızı 55 kilometreyi bulan rüzgar etkili oluyor. Konyaaltı Sahili'nde dev dalgaların oluştuğu görülürken kentte yaşayan bazı vatandaşlar da sahile gelerek fotoğraf çekti. Yapılan uyarıyı dikkate aldıklarını ve dışarı çıkmalarının tehlikeli olduğunu tahmin ettiklerini belirten Derya Kalburan, “Çocukları okula bıraktım, risk aldım geldim. Manzarayı kaçırmak istemedim. Akşam eve gidip dışarı çıkmayacağım dedi. Nazlı Nur Aktaş da boş zamanını değerlendirmek için sahile geldiğini söyledi. Aktaş, sahili biraz izledikten sonra hava daha da kötüleşmeden eve gidip dışarı çıkmayacağını kaydetti.