Geçtiğimiz günlerde öldürülen Emine Bulut'un dramı Doğukan Manço'yu da derinden üzdü. Manço, Çorlu Fest'te şiddet gören kadınların dramlarına oldukça üzüldüğünü belirterek 'Şiddete Sessiz Kalma' çağrısı yaptı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Doğukan Manço, performansının sonunda 'Tam sessizlik istiyorum. Bu sessizlik bugüne kadar sesini duymadığımız kadınlar içindi. Şimdi öyle bir ses verin ki yer yerinden oynasın, onların sesi olalım' diyerek yaşanan kadın ve çocuk terörüne karşı tepkisini dile getirdi.