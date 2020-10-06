Şiddet mağduru annenin evlat feryadı!

Hatay'da yaşayan, 4 yıllık evli Hatice Soydan, şiddet gördüğü için boşanmak istediği kocasının, 2 yaşındaki çocuklarını kaçırdığını iddia etti.
Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Hatay'da yaşayan Hatice Soydan, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 yıldır evli olduğu Y.İ.'ye boşanma davası açtı. Çift anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Boşanma sürecinde mahkeme velayeti geçici olarak anne Hatice Soydan'a verdi. Y.İ., iddiaya göre bir buçuk ay önce 'düğüne götüreceğim' diyerek aldığı çocuğu annesine bir daha getirmedi. Çocuğunun kaçırıldığına dair boşanma aşamasındaki eşinden şikâyetçi olan Hatice Soydan, bu sürede Y.İ.'nin çocuğu ağlatarak videolar çektiğini ve tehdit içerikli mesajlar attığını da iddia etti.
'ÇOCUĞUMA ŞİDDET UYGULUYOR, CAN GÜVENLİĞİM YOK'
Evlat hasretiyle zor günler geçiren Hatice Soydan, yaşananlarla ilgili şunları anlattı: "Şiddet gördüğüm bir evliliğim var ve son yaşadığım şiddet olayından sonra boşanma kararı aldım. Şu an anlaşmalı olarak boşanma aşamasındayım. Geçici velayet kararıyla çocuğumun bende kalmasına karar verildi. Eşim bana ondan nafaka almamam karşılığında çocuğumu vereceğini söyleyince, ben bunu kabul ettim ve çocuğumun velayeti dışında herhangi bir şey talep etmedim.
Bu olayların başlarında çocuğumuzu alıp kaçırmaya çalıştı ama yakaladık ya da kendisi başaramadı. Bir buçuk ay önce ise gelip çocuğu aldı ve düğüne götürmek istediğini söyledi. Ben de düğünde kendi ailesiyle birlikte olacağından dolayı kaçırma girişiminde bulunmayacağını düşünerek müsaade ettim. Kaçıracağını düşünmedim. Gecenin ilerleyen saatlerinde kendisine ulaşamadım ve bir süre sonra numaramı engelledi. O gece bölge jandarma karakoluna gidip şikâyetçi oldum. Ben şikâyetimi geri çekeceğim yeter ki çocuğumu bana geri getirsin. Çocuğum için endişeliyim çünkü babası sağlıklı birisi değil. Çocuğuma şiddet uyguluyor ve benim de can güvenliğim bulunmuyor."
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