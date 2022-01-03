İzmir'deki koca dehşetinde şoke eden gelişme!

İzmir'de iki çocuk annesi İran uyruklu 25 yaşındaki Khadijeh Khodajou'yu Türkiye, çocuklarının gözü önünde kocası tarafından şiddete maruz kaldığı balkon görüntüsüyle tanıdı. Üç ay önce yaşanan korkunç olayda Tekin Yaşmin, talihsiz kadını dövüp, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Balkona kaçan eşinin peşinden giden koca, burada da başına sehpayla vurduğu kadını darbetmeye devam etti. Hakkında dava açılan kocanın dosyası ağır ceza mahkemesinde kabul edildikten sonra şoke eden bir gelişme ortaya çıktı. Kendisini darp edip, bıçaklayan eşi hakkındaki şikâyetini geri çeken Khodajou, dilekçesinde "Eşimle barıştım ve kızıma tedavi gerekiyor. Yabancı olduğum için eşimle birlikte Türk vatandaşı olmam gerekiyor" ifadelerini kullandı
İzmir'in Aliağa ilçesi Kazımdirik Mahallesi 370'inci Sokak'ta yaşayan Tekin Yaşmin ile eşi Khadijeh Khodajou arasında 18 Eylül 2021'de saat 19.30 sıralarında evde tartışma çıktı. Yaşmin, biri engelli iki çocuğunun gözü önünde Khodajou'yu dövüp, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Tekin Yaşmin, balkona kaçan eşinin peşinden giderek, burada da başına sehpayla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Khodajou, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Tekin Yaşmin ise tutuklandı. Khodajou'nun dövüldüğü anlar ise komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
DOSYA AĞIR CEZAYA TAŞINDI
Yürütülen soruşturmanın ardından Tekin Yaşmin hakkında 'eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Yaşmin hakkında hazırlanan iddianameyi inceleyen Aliağa 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, 'görevsizlik' kararı vererek olayın 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında değerlendirip, dosyayı Karşıyaka Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Görevsizlik kararını inceleyen Karşıyaka 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı kabul etti.
KADININ DİLEKÇESİ ORTAYA ÇIKTI
Dosya ağır ceza mahkemesinde kabul edildikten sonra Khodajou'nun, sanık eşi Yaşmin hakkındaki şikayetini geri çektiği ortaya çıktı. Yaşmin'in cezaevinden Khodajou'ya barışmak ve şikayetini geri çekmesi için mektuplar yazdığı, Khodajou'nun da bunun üzerine avukatlarına dahi haber vermeden şikayetlerini geri çektiği belirtildi. Khodajou'nun şikayetini geri çektiği dilekçesinde, "Eşimle barıştım ve kızıma tedavi gerekiyor. Yabancı olduğum için eşimle birlikte Türk vatandaşı olmam gerekiyor. Bu sebeplerden dolayı şikayetimi geri çekmek istiyorum" sözleri yer aldı.
KAMU DAVASI OLARAK DEVAM EDECEK
Khodajou'nun şikayetini geri çekmesini değerlendiren avukatı İslam Gezer ise mağdur şikayetten vazgeçse bile yargılamanın kamu davası niteliğinde devam edeceğini belirterek "Mağdur kadın, bilgimiz dahilinde olmaksızın şikayetinden vazgeçmiş olsa da bizler kadın hakları savunuculuğu kapsamında dosya içerisinde kalmaya ve davayı takip etmeye devam edeceğiz. Hukuk mücadelemiz azilname gelene kadar sürecek" dedi.
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