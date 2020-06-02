Türkiye’nin önde gelen oyun uzmanlarından biri olan Sidar Şahin, kurucusu ve CEO'su olduğu Peak Games'i ABD'li oyun şirketi Zynga'ya 1.8 Milyar dolara sattı. Peak Games, bu satış işlemi ile Türkiye’nin ilk milyar dolarlık girişimi (Unicorn) olmayı başardı. Peki Sidar Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sidar Şahin'in girişimleri nelerdir?
SİDAR ŞAHİN KİMDİR?
İstanbul doğumlu olan Peak Games’in Kurucusu ve CEO’su Sidar Şahin (40 yaşında),Türkiye’nin önde gelen oyun uzmanlarından biridir. Peak Games’i kurmadan önce, Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerinde yüksek profilli oyun şirketlerini ve başarılı internet girişimlerini yönetmiştir. Şahin Peak Games’in CEO’su ve Kurucularından biri olarak, ekibe liderlik etmekte ve stratejik vizyon sunmaktadır. Şahin, Boğaziçi Üniversitesi’ni lisans eğitiminin ilk senesinin sonunda bırakmıştır.
Bir önceki girişimlerinden biri olan Funpac, 2003 yılında kurulmuş başarılı bir mobil oyun stüdyosudur ve oyunları 30 ülkede, 20’den fazla operatör ve portal üzerinden kullanıcılara ulaşmıştır.
Sidar’ın ikinci girişimi olan Izlesene.com, sosyal video paylaşımı üzerine yoğunlaşmış ve Türkiye trafiğinde Youtube’u geride bırakmıştır. Izlesene.com, bir girişim olarak çıkış yaptığında, Türk Internet endüstrisinde en yüksek değeri yakalayan firma olmuştur. Şu anda Türkiye’nin en değerli ikinci internet ürünü olan Izlesene, Google Adplammer ve IAB raporlarına* göre dünyanın da top 1.000 internet ürünü arasındadır.
Sidar’ın üçüncü girişimi olan Gamegarden, milyon dolarlık bir şirket olup, Türkiye’nin lider medya firmalarından Doğan Grup tarafından satın alınmıştır. Aynı zamanda Trendyol.com’un da ortağı olan Sidar, sitenin Türkiye’nin en büyük ve en hızlı büyüyen e-ticaret sitesi olmasında önemli rol oynamıştır. Tam bir girişimci ruhuna sahip olan Sidar, fikirlerini girişime çevirmek için, Boğaziçi Üniversitesi’ni lisans eğitiminin ilk senesinin sonunda bırakmıştır.
Sidar Şahin’in girişimleri arasında Funpac, izlesene.com, Gamegarden, Trendyol.com bulunmaktadır.
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