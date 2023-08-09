"HARARET İBRESİ" UYARISI

Oto elektrik ustası Veysi Vural, 1 hafta içerisinde kendilerine yanmış 10 aracın geldiğini ve yaşlarının 10 ile 30 arası olduğunu belirterek, "Eski araçlar yanıyor ya da hararet yapıyor. Üst kapak motoruna zarar veriyor. Sürücüler, bu dönemde araçlarını dışarıya çıkarmasın. 16.00'dan sonra hava güzel oluyor. Bu saatten sonra dışarıya çıkarmalarını öneriyoruz. Meteoroloji insanlar için, biz de araçlar için uyarıyoruz. Eski araçlar veya 30 yaşındaki araçların uzun yola çıkmasını önermiyoruz. Yanma ihtimali ve hararet yapması çok yüksek. İnsanlar bu durumda mağdur olur. Dışarıya çıkmamaları daha iyi. Herhangi bir sorun yaşamazlar. Gözleri de sürekli hararet ibresinde olsun. Hem araca hem de insana zarar gelmesini istemiyoruz. Motor ve elektrik tesisatı aşırı ısınıyor. Bu sebepten dolayı da yangın çıkıyor" diye konuştu.