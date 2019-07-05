Sıcak geçen Haziran'ın ardından...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda sıklıkla telaffuz edilen Sahra Çölü sıcak hava dalgasının haziran ayında Avrupa'da hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın Fransa'nın Gallargues-le-Montueux bölgesinde sıcaklığın 28 Haziran'da 45.9 dereceye kadar çıkarak tarihi bir rekor kırdığını duyurduğunu dile getiren Toros, sıcak hava dalgaları, hortumlar, sel ve taşkınlar gibi meteorolojik uç olayların son yıllarda daha fazla görüldüğünü anlattı.

Toros, dünya genelinde en sıcak 20 yılın, son 22 yılda yaşandığını, 2015, 2016, 2017 ve 2018'in kayıtlara en sıcak yıllar olarak geçtiğini kaydetti.

Küresel ısınmanın etkisinin insanlığı korkutmaya başladığını vurgulayan Toros, bu günlerde yaşanılan olağanüstü hava olaylarının dünyanın güneş etrafındaki hareketinden dolayı güneş ışınlarında oluşan değişimlerden ziyade son yıllarda yeryüzü arazi kullanımının hızla değişmesi ve artan hava kirliliği gibi sorunların iklimde alışık olunmayan sistemlerin görülmesine neden olduğunu söyledi.

Bunun bilim insanları tarafından dikkatle izlendiğini belirten Toros, hava olaylarının sosyo-ekonomik olumsuz etkilerinin azaltılması veya faydaya dönüştürülebilmesi için kısa süreli tahminler yanında uzun vadeli tahminlerin de yapıldığını dile getirdi.

AĞUSTOS'TA İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTACAK

Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezinin (ECMWF) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 3 aylık sıcaklık ve yağış tahminlerine göre, Türkiye'de sıcaklık ve yağış değerlerinin temmuz, ağustos ve eylül aylarında geçmiş uzun yıllar ortama değerleri civarında geçeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sadece sıcaklığın ağustos ayında İç Anadolu bölgesinde uzun yıllar ortalamasına mevsim normallerinin 0,5 ile 1 derece üzerinde geçeceği tahmin ediliyor. ECMWF tahminlerine göre ise temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının genel olarak geçmiş yıllara göre daha sıcak ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Uzun yıllar ortalama değerlerine göre daha sıcak ve

yağışlı aylar bizleri bekliyor. Bunun anlamı sıcak hava dalgaları sebebiyle ciddi sağlık sorunları yaşayabiliriz. Orman yangınlarına karşı biraz daha duyarlı olmalıyız. Hortumlar, sel ve taşkınlar bizleri olumsuz etkileyebilir."

Prof. Dr. Hüseyin Toros, iklim değişikliği ve iklimdeki salınımların bilhassa yeterince gelişmemiş bölgelerde hayatı daha çok olumsuz etkilediğini belirterek, meteorolojik uç hava olaylarının az gelişmiş bölgelerde daha fazla afete sebep olduğunu anlattı.