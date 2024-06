5. AĞRIYI HAFİFLETEBİLİR

Yapılan bazı araştırmalar, soğuğa maruz kalmanın cildinizdeki soğuk reseptörlerin beyne önemli bir ağrı azaltıcı etkiye sahip elektriksel uyarılar göndermesine neden olduğunu gösteriyor. Yani soğuk duşlar, kronik durumlardan veya yaralanmalardan kaynaklanan ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Kaynak: North American Journal of Medical Sciences, Physical Therapy in Sport, Health, International Journal of Circumpolar Health