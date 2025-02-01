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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Siber zorbalık ihbar edilebiliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Siber zorbalık ihbar edilebiliyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siber zorbalığa yönelik Alo 141 ve internetyardim.org.tr üzerinden destek alınabildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, yapılan düzenleme ile günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıların özel hayatın gizliliğine yönelik başvurulara en geç 48 saat içinde cevap vermekle yükümlü olduğunu vurguladı. Uraloğlu, "Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda idari para cezası yaptırımı uygulanması planlanıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 12:59 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:59
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        Siber zorbalık ihbar edilebiliyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), 2017 yılından beri, güvenli internet alanı oluşturma ve dijital zorbalığı önleme amacıyla İnternet Yardım Merkezi üzerinden çözüm önerileri sunduğunu kaydetti. Uraloğlu, “İnternet Yardım Merkezimiz, yasadışı içerikler, mahremiyet, bilgi güvenliği, alışveriş, sosyal ağ platformları, güvenli internet hizmeti, dijital oyunlar, siber zorbalık ve sağlık konularında karşılaşılan problemlere yönelik çözüm önerileri sunmaktadır. Vatandaşlar uğradıkları siber zorbalık olaylarına ilişkin Alo 141 ve internetyardim.org.tr üzerinden destek alabiliyor.” dedi.

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        Bakan Uraloğlu, 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı Kanun kapsamında BTK’ya görevler verildiğini anımsatarak şunları söyledi:

        “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, internetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Bu faaliyetlerle; konusu fuhuş, müstehcenlik, yasadışı bahis ve kumar suçları gibi katalog suçlar olan yasadışı içeriklerle mücadele edilmesi hedeflenmektedir.”

        Bilinçlendirme Merkezi, İnternet Yardım Merkezi ve İhbar Merkezi olmak üzere hizmet verildiğini aktaran Uraloğlu, bu merkezlerin işlevini şu şekilde özetledi:

        “Bilinçlendirme Merkezi, internetin sunduğu fırsatlar ve getirdiği riskler konusunda başta çocuklar ve gençler olmak üzere internet kullanıcılarını bilgilendirmek, bu amaçla eğitim çalışmaları ve bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalık faaliyetleri yürütmektedir. İnternet Yardım Merkezi, internet kaynaklı problemlere yönelik tavsiyeler ve yardım sunan bir danışma hattı niteliğindedir. İhbar Merkezi ise internette karşılaşılabilecek yasadışı içeriklerle mücadele kapsamında gelen ihbarların değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda internetteki; çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, sağlık için tehlikeli madde kullanımı, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, intihara yönlendirme, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve Atatürk aleyhine işlenen suçlarla mücadele edilmektedir.”

        Alo 141, 425 Bin 837 Çağrı Yanıtladı

        Merkezin hem internet sitesi hem de çağrı hattı üzerinden vatandaşlara hizmet verdiğini kaydeden Uraloğlu, “Hizmete girdiğinden bu yana internetyardim.org.tr adresine vatandaşlardan gelen 61 bin 161 soru yanıtlandı. Son iki yıl içerisinde ise 15 bin 402 soruya cevap verildi.” ifadelerini kullandı.

        2019 yılında faaliyete geçen ve İnternet Yardım Merkezi’nin çağrı merkezi olarak işlev gören ALO 141 Güvenli İnternet Bilgi Destek Hattı üzerinden ise bugüne kadar 425 bin 837 çağrı karşılandığını belirten Uraloğlu, “2022-2024 yılları arasında ALO 141 Güvenli İnternet Bilgi Destek Hattı üzerinden gelen 221 bin 615 çağrı cevaplandı.” dedi.

        Sosyal Ağ Sağlayıcılar 48 Saat İçinde Cevap Vermekle Yükümlü

        Son olarak 5651 sayılı Kanun çerçevesinde de bir düzenleme yapıldığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

        “Instagram, X, Youtube gibi Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılar, vatandaşların özel hayatın gizliliğine yönelik başvurularına; başvurudan itibaren en geç 48 saat içinde cevap vermekle yükümlü. Sosyal ağ sağlayıcıların bu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda ise idari para cezası yaptırımı uygulanması planlanıyor.”

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