"Siber Güvenlik Perspektifinden Türkiye'nin Nükleer Enerji Stratejisi"

MİA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, raporda enerji arz güvenliği, siber tehditler, uluslararası işbirliği ve yerli kapasitenin geliştirilmesi gibi kritik konular ele alınarak nükleer enerjinin Türkiye için neden vazgeçilmez bir araç olduğu anlatıldı.

Raporda, Türkiye'nin enerji arz güvenliği ile bağımsızlığına yönelik adımlarıyla jeopolitik konumunu güçlendirme ve bölgesel liderlik pozisyonunu pekiştirme hedefini taşıdığı belirtildi.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi projelerin, Türkiye'nin enerji portföyünü çeşitlendirmekle kalmayıp enerji ithalatına bağımlılığını da azaltacağı ifade edildi.

Raporun, tüm paydaşlara rehberlik ederek nükleer enerji alanındaki mevcut durumu değerlendirdiği, aynı zamanda Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirebilmesi için gereken siber güvenlik adımlarını da önerdiği kaydedildi.

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STRATEJİK ALTYAPI VE ÇOK KATMANLI KORUMA

Nükleer enerjinin, Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını karşılamada stratejik rol oynadığının altı çizilen açıklamada ancak bu projelerin başarılı şekilde hayata geçirilmesinin güvenlik, toplumsal kabul ve uluslararası standartlara uyum gibi temel unsurların etkin yönetilmesini gerektirdiği belirtildi.

Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi projelerinin yalnızca enerji üretimi için değil aynı zamanda stratejik altyapının korunması açısından da büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.

Bu tesislerin olası terör saldırıları, sabotaj ve doğal afetlere karşı çok katmanlı koruma sistemini gerektirdiğine işaret edilerek, fiziksel koruma açısından nükleer tesislerin, uluslararası standartlara uygun koruma protokolleriyle donatılmasının gerektiği belirtildi.

Güvenlik personelinin, gelişmiş izleme sistemleri ve fiziksel engeller gibi önlemlerin, tesislerin yetkisiz erişimlere karşı korunmasını sağladığı ifade edilen raporda, Türkiye'nin, nükleer tesislerinde bu tür koruma önlemlerini uygulamak için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) standartlarına uyum sağladığı bildirildi.

NÜKLEER GÜVENLİKTE DİJİTAL SAVUNMA

Raporda, dijital kontrol sistemlerinin artan kullanımı, tesisleri siber saldırılara açık hale getirebileceği belirtildi.

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Türkiye'nin, bu tür tehditlere karşı siber güvenlik altyapısını geliştirmekte ve tesislerini dayanıklı hale getirmek için uluslararası işbirliklerinden yararlandığı ifade edilen raporda, nükleer tesislerde kullanılan enstrümantasyon ve kontrol sistemlerinin, reaktörlerin operasyonel süreçlerini kontrol ettiği aktarıldı.

Türkiye'nin, bu sistemlerin güvenliğini sağlamak için gelişmiş güvenlik protokolleri uyguladığı ve siber güvenlik stratejilerini ulusal düzeyde geliştirmekte olduğu belirtildi. ŞEFFAFLIK VE İŞ BİRLİĞİ Raporda, Türkiye'nin UAEA gibi kuruluşlarla işbirliklerinin, siber tehditlere karşı en iyi uygulamaların benimsenmesini sağladığı ifade edildi. Türkiye'nin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), nükleer tesislerin dijital altyapılarında olası tehditlere karşı sürekli izleme sağladığı kaydedilen raporda, ülkenin nükleer enerji politikalarının enerji güvenliği, ekonomik kalkınma ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda şekillenmekte olduğu belirtildi. Akkuyu NGS'nin tamamlanmasının belirlenen hedeflere ulaşmada önemli bir adım olsa da gelecekteki projelerin başarısı için bir dizi stratejik yaklaşımın benimsenmesi gerektiği vurgulanan raporda, halkın nükleer enerji projelerine yönelik algısının, bu politikaların başarısını etkileyen önemli bir faktör olduğu kaydedildi. REKLAM Raporda, Türkiye'nin, halkın güvenini artırmak için bilinçlendirme kampanyaları ve şeffaf iletişim stratejileri geliştirmesi gerektiği, Çernobil ve Fukuşima gibi kazaların, halkın nükleer enerjiye yönelik endişelerini artırmış olsa da Türkiye'nin uluslararası standartlara uygun güvenlik protokollerini uygulamasının bu algıyı değiştirebileceği ifade edildi. YERLİ TEKNOLOJİLER Raporda, yerli teknolojiler geliştirilmesinin, Türkiye'nin nükleer enerji politikalarında sürdürülebilirliği sağlamak için kritik öneme sahip olduğu vurgulanarak, yerli üretimin teşvik edilmesinin hem maliyetleri azaltacağı hem de Türkiye'nin teknik kapasitesini artıracağı belirtildi. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla nükleer enerji arasında entegrasyon sağlanmasının, enerji portföyünü çeşitlendireceği ve arz güvenliğini artıracağı bildirildi. Nükleer enerjinin Türkiye'nin enerji güvenliği, milli güvenlik, ekonomik kalkınma ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen stratejik araç olarak öne çıktığı kaydedildi. Akkuyu NGS başta olmak üzere mevcut ve planlanan projelerin, enerji bağımsızlığını artırarak Türkiye'nin uluslararası arenadaki jeopolitik konumunu güçlendirme potansiyeline sahip olduğu belirtilen raporda, bu projelerin başarısının yalnızca teknolojik altyapıya değil aynı zamanda halkın güveninin artırılması, uluslararası standartlara uyum ve güçlü güvenlik çerçevesine dayandığı vurgulandı.

Türkiye'nin yerli teknolojiler geliştirilmesi, enerji diplomasisinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir politikalar oluşturulması yönündeki çabalarının, nükleer enerjiyi stratejik avantaj olarak kullanmasına olanak sağlayacağı ifade edildi. Raporun, Türkiye'nin nükleer enerji stratejilerinde karşılaşabileceği zorluklara rağmen bu alandaki potansiyelin etkin şekilde değerlendirilmesi için yol haritası sunduğu kaydedildi.