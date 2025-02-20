Şarkıcı Sibel Can, çocukları Engincan Ural ve Emir Aksüt ile tatil yapmak için Lonra'ya gitti. Çocuklarıyla keyifli bir gün geçiren ünlü şarkıcı, önce bir mekânda yemek yedi.

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Sibel Can, daha sonra çocukları ile şehri gezmek için metroya bindi. Metro beklerken oğlu Engincan'ın kendisini çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı.

Paylaşımda dikkat çeken bir diğer detay ise; Sibel Can'ın kısa bir süre önce imaj değişikliğine giderek sarıya boyattığı saçlarını yeniden eski rengine boyatması oldu.