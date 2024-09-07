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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Sibel Çam'dan bronz madalya - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Sibel Çam'dan bronz madalya

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporcu Sibel Çam, kadınlar 73 kiloda gümüş madalya kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 15:00 Güncelleme: 07.09.2024 - 15:00
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        Sibel Çam'dan bronz madalya
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        Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen halter müsabakalarında milli sporcu Sibel, 73 kiloda final müsabakasına çıktı.

        İlk hakkında 120 kilo kaldıran milli sporcu, ikinci hakkında 122, üçüncü hakkında ise 124 kiloda başarılı olamasa da milli sporcu, kaldırdığı 120 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.

        Altın madalyayı 148 kiloyla paralimpik rekoru kıran Brezilyalı Mariana D'Andrea, gümüş madalyayı ise Özbekistan'dan 147 kiloyla Ruza Kuzieva aldı.

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