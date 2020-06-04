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Sanatçı Sibel Bilgiç, iletişimci Özgür Aras'ın prodüktörlüğünü yaptığı sözü ve müziği Cengiz Tekin'e, müzik direktörlüğü-düzenlemesi Alper Atakan'a ait yeni şarkısı 'Diyemedim' in klibi için kamera karşına geçti. Bilgiç, klip çekimi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yıllar sonra çıkardığı yeni çalışması 'Diyemedim' ile müzik listelerine giriş yapan Bilgiç, önceki gün yönetmen Erkan Nas'ın kamerasının karşısına geçti. Heyecanlı olduğunu belirten Sibel Bilgiç, kendi jenerasyonundan Demet Akalın ve Hande Yener 'i beğendiğini söyledi.

"YENİ NESİL ÇOK ŞANSLI"

Sanatçı, "Demet Akalın'ın şarkı seçimleri ve başarısı beni çok mutlu ediyor. Hele ki kızı ile onları görünce çok mutlu oluyorum. Yeni jenerasyondan da Aleyna Tilki, Simge ve Edis favorim. Yeni nesli çok şanslı buluyorum" dedi.

"ÇOCUĞUM OLSUN ÇOK İSTEDİM"

İki yıl önce evlenen Sibel Bilgiç "Bir çocuğum olsun çok istedim. Olmadı, olamadı. Kısmet. Allah nasip etsin inşallah" diye cevapladı.

"TEDAVİ SÜRECİ GEÇİRDİM"

2008 yılında gırtlak kanseri teşhisi nedeni ile tedavi gören Sibel Bilgiç 'e sağlık durumu sorulduğunda ise "Çok şükür başında yakalamıştık. Tedavi süreci geçirdim. Şuan hiçbir sorun yok. Allah kimseye göstermesin. Şifa bekleyenlere de Yaradan'ımdan şifa diliyorum." diye konuştu.