Shrek'in meşhur bataklık evi gerçek oldu: Airbnb'de kiralanabiliyor!

SHREK EVİ GERÇEK OLDU

Dünyanın en popüler ev kiralama uygulamalarından birisi olan Airbnb, Shrek hayranlarını sevindirecek bir projeye imza attı. DreamWorks ile iş birliği yapan Airbnb, ünlü animasyon karakteri Shrek'in yaşadığı bataklık evi gerçek dünyada inşa etti.