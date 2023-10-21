Shrek'in meşhur bataklık evi gerçek oldu: Airbnb'de kiralanabiliyor!
Airbnb ve Shrek'in yapımcısı DreamWorks, animasyon filminde yer alan bataklık evi İskoçya'da inşa etti. 13 Ekim'de Cadılar Bayramı için ziyaretçilerini ağırlayacak olan Shrek evinde konaklama imkanı da bulunuyor
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SHREK EVİ GERÇEK OLDU
Dünyanın en popüler ev kiralama uygulamalarından birisi olan Airbnb, Shrek hayranlarını sevindirecek bir projeye imza attı. DreamWorks ile iş birliği yapan Airbnb, ünlü animasyon karakteri Shrek'in yaşadığı bataklık evi gerçek dünyada inşa etti.
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BELİRLİ TARİHLERDE YALNIZCA 3 KİŞİ KONAKLAYABİLECEK
Üstelik şanslı kişiler Shrek evinde konaklama imkanı bulacak. Ev İskoçya'nın Highland Council isimli bölgesinde yer alıyor. Ücretsiz konaklama imkanı sunan Shrek evinde yalnızca şanslı 3 kişi iki gece konaklayabiliyor.
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Rezervasyon yapmak isteyen kişiler 13 Ekim tarihinden itibaren talepte bulunabiliyor. Sabahları ücretsiz waffle ikramında bulunan evin etrafında benzersiz İskoçya doğası yer alıyor.
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ADETA ANİMASYON FİLMİNİ
Shrek evinin dikkat çekici özelliklerinden birisi harici bir tuvalet banyoya sahip olması. Ziyaretçiler ihtiyaçlarını gidermek için yattıkları odanın yaklaşık 20 metre uzağındaki banyoyu kullanmak zorundalar.
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Tesisin dış çevresinde yer alan figürler ziyaretçileri adeta Shrek filmindeymiş gibi hissettirecek.
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Airbnb 27 ve 29 Ekim tarihleri arasınada ilk ziyaretçlerini ağırlayacak. İlerleyen tarihlerde rezervasyonların yeniden açılması bekleniyor.
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Fotoğraflar: Alix Mcintosh
Kaynak: Airbnb
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