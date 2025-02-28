Shrek 5 ne zaman çıkıyor, vizyon tarihi açıklandı mı? Zendaya dahil oldu!
Universal Pictures ve DreamWorks Animation iş birliğiyle hazırlanan Shrek serisinin beşinci filmi için heyecan dorukta. Walt Dohrn ve Conrad Vernon'un yönetmenliğini üstlendiği "Shrek 5"ten gelen ilk tanıtım, sevilen karakterlerin macerasına dair ipuçları verirken Zendaya'nın seslendirme kadrosuna katılması da hayranları sevindirdi. Filmin Türkiye'deki vizyon tarihi merakla bekleniyor. Peki, Shrek 5 ne zaman çıkıyor, vizyon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...
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Oscar ödüllü Shrek serisi, yıllar süren sessizliğin ardından geri dönüyor. Shrek 5’in ilk tanıtımı, DreamWorks Animation ve Universal Pictures tarafından paylaşıldı. Yönetmen koltuğunda Walt Dohrn ve Conrad Vernon’un oturduğu filmde Zendaya’nın seslendirme kadrosuna dahil olduğu açıklandı. Filmin Türkiye’de ne zaman vizyona gireceği ise merak konusu oldu. İşte güncel bilgiler...
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SHREK 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?
DreamWorks Animasyon'un hazırladığı "Shrek" serisinin beşinci filmi 23 Aralık 2026'da vizyona girecek.
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SHREK 5 SESLENDİRME KADROSUNA YENİ İSİM
Orijinal seslendirme kadrosunda yer alan Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz yeniden bir araya geliren; ünlü oyuncu Zendaya da yeni filmde Shrek'in kızını seslendirecek.
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İLK FİLM 2001 YILINDAYDI
İlk Shrek filmi 2001 yılında, serinin dördüncü filmi Shrek 4 ise 2010 yılında vizyona girmişti. Serinin yeni filmi ise yaklaşık 16 yıl sonra animasyonseverlerle buluşacak.
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Öte yandan serinin orijinal seslendirme kadrosunda yer alan Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz da yeniden bir araya gelecek.
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