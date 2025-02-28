Oscar ödüllü Shrek serisi, yıllar süren sessizliğin ardından geri dönüyor. Shrek 5’in ilk tanıtımı, DreamWorks Animation ve Universal Pictures tarafından paylaşıldı. Yönetmen koltuğunda Walt Dohrn ve Conrad Vernon’un oturduğu filmde Zendaya’nın seslendirme kadrosuna dahil olduğu açıklandı. Filmin Türkiye’de ne zaman vizyona gireceği ise merak konusu oldu. İşte güncel bilgiler...