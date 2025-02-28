Hızlı ve sağlıklı sahur yemekleri nelerdir?
Ramazan ayında oruç tutan kişilerin en çok zorlandığı durumlardan biri de sahura kalkıp yemek hazırlamaktır. Sabah işe veya okula gidecek kişiler için bu durum çok daha zorlayıcı olabilir. Bu zor durumu kolaylaştırmak ve zamandan tasarruf sağlamak için, birbirinden lezzetli ve pratik sahur tariflerini sizler için derledik. İşte detaylar...
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Ramazan ayında sağlıklı ve zorlanmadan oruç tutabilmek için atlatılmaması gereken sahur, uyku açısından zorlayabilir; fakat sağlığınız için Ramazan boyunca sahur yapmaya özen göstermelisiniz. İşte sahur için kolay ve lezzetli yemek tarifleri...
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1. MENEMEN
Malzemeler:
- 2-3 adet domates
- 2 adet yeşil biber
- 2 adet yumurta
- Zeytinyağı
- Tuz, karabiber
Yapılışı:
- Zeytinyağını tavada ısıtın.
- Doğranmış biberleri ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.
- Domatesleri doğrayın ve tavaya ekleyin, suyunu salıp çekene kadar pişirin.
- Yumurtaları tavaya kırın, karıştırmadan pişirin.
- Baharatlarla tatlandırın ve sıcak servis edin.
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2. PEYNİRLİ EKMEK DİLİMLERİ
Malzemeler:
- Tam buğday ekmeği dilimleri
- Beyaz peynir veya lor peyniri
- Zeytin
- Birkaç dal taze kekik veya fesleğen
- Zeytinyağı
Yapılışı:
- Ekmek dilimlerini fırında veya tavada kızartın.
- Üzerine peynir ekleyin.
- Zeytin ve taze otlarla süsleyin.
- Biraz zeytinyağı gezdirin ve servis yapın.
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3. YULAF EZMESİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı yulaf ezmesi
- 1 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı bal
- Birkaç dilim muz veya çilek
- Tarçın
Yapılışı:
- Yulaf ezmesini sütle karıştırın.
- Karışımı kısık ateşte pişirin, süt çekildikçe karıştırın.
- Kıvam aldıktan sonra balla tatlandırın.
- Üzerine dilimlenmiş meyveler ve tarçın ekleyin.
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4. PATATES TOSTU
Malzemeler:
- 2 adet orta boy patates
- 4 dilim ekmek (tercihen tost ekmeği)
- 2 yemek kaşığı tereyağı (veya sıvı yağ)
- 1/2 çay bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)
- 4 dilim kaşar peyniri (veya sevdiğiniz başka peynir)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı (ekmekleri kızartmak için)
Yapılışı:
- Patatesleri soyun ve rendeyle rendeleyin.
- Rendelediğiniz patatesleri bir kaba alın, üzerine tuz, karabiber ve süt ekleyin. Karıştırın.
- Bir tavada tereyağını eritin ve rendelenmiş patatesleri ekleyin.
- Patatesleri orta ateşte 8-10 dakika kadar pişirin. Arada karıştırarak patateslerin iyice yumuşamasını sağlayın. Piştikten sonra ocaktan alın.
- Tost ekmeğinin her iki yüzüne zeytinyağını sürün. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz.
- Ekmeği tavada, ısıtılmış yağda her iki tarafı da altın rengi olana kadar kızartın.
- Kızarmış ekmeklerin üzerine, hazırladığınız patatesli karışımdan koyun. Patateslerin üstüne bir dilim kaşar peyniri yerleştirin.
- Ardından diğer ekmek dilimini üzerine kapatın.
- Bu kez, hazırladığınız patatesli ekmekleri her iki tarafı da kızarana kadar tavada ya da tost makinesinde pişirin.
- Patates tostu sıcak olarak, yanında ketçap, mayonez veya dilediğiniz soslarla servis edebilirsiniz.
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5. OMLET BÖREĞİ
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 100 gram beyaz peynir (isteğe bağlı)
- 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı tereyağı (kızartmak için)
Yapılışı:
- Bir kaba yumurtaları kırın, sütü ekleyin ve tuzu ilave edip çırpın.
- Ardından unu, kabartma tozunu, karabiberi ekleyin ve karıştırarak pürüzsüz bir hamur elde edin.
- Hamura beyaz peyniri (isteğe bağlı) ve kaşar peynirini (isteğe bağlı) ekleyin ve karıştırın.
- Teflon tavaya tereyağını ekleyin ve ısıtın.
- Hazırladığınız karışımı tavaya dökün ve orta ateşte her iki tarafını da altın rengi olana kadar pişirin.
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