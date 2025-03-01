Solskjaer 10 yıl sonra ilki başardı!
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u 2-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini alırken, siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de bu galibiyetle birlikte Beşiktaş'ta 10 yıl sonra bir ilki başardı.
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u Joao Mario ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle 2-0 mağlup etti.
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Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de uzun bir aradan sonra bir ilki başardı.
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Kartal, Slaven Bilic'in ardından ilk kez bir yabancı teknik direktör idaresinde Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet aldı.
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Bilic'in 2014-2015 sezonunda 17 ila 20. haftalar arasında Gençlerbirliği, Mersin İY, Çaykur Rizespor ve Bursaspor'a karşı elde ettiği bu serinin ardından Beşiktaş; Valerien Ismael, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Süper Lig'de ardı ardına 4 kez 3 puan sevinci yaşayamamıştı.
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Ismael ile Bronckhorst, en fazla 3 maçlık galibiyet serileri yakalayabilmişti.
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Ligde çıktığı son 9 maçta mağlubiyet göremeyen siyah-beyazlılar, aynı zamanda bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi de yakaladı.
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Kartal, sezon başında Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst idaresinde ilk 3 müsabakayı kazanmış ancak 4. maçında beraberlik yaşamıştı.
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Ayrıca siyah-beyazlı ekip, 2022-2023 sezonunda Şenol Güneş idaresinde elde ettiği 4 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk defa böyle bir başarı yakaladı.