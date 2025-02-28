Galatasaray'ın zorlu virajı!
Avrupa'da havlu atan Galatasaray'ı Süper Lig'de zorlu bir dönem bekliyor. Ligde 12 maçı kalan Galatasaray bu mücadelelerin yedisini deplasmanda oynayacak.
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Avrupa'da havlu atan Galatasaray’ı Süper Lig’de zorlu bir dönem bekliyor. Sarı-kırmızılılar Kasımpaşa mücadelesiyle başlayacak bir virajda üst üste deplasman maçlarına çıkacak.
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Bu zorlu fikstür, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Okan Buruk ve ekibi için büyük bir sınav olacak.
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Kasımpaşa ile deplasmanda oynadıktan sonra Alanya’ya gidecek sarı-kırmızılılar 14 Mart’ta Antalyaspor’u ağırlayacak.
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Okan Buruk ve öğrencileri Antalyaspor mücadelesinden sonra ise üst üste iki sert deplasmana birden gidecek.
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Birçok oyuncusunu milli takımına gönderecek olan sarı-kırmızılılar dönüşte Beşiktaş’a deplasmanda konuk olacak.
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Cimbom, İstanbul’daki dev derbinin ardından BAY geçtiği haftanın devamında lig üçüncüsü Samsunpor’a konuk olacak.
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Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray, bu deplasman periyodunu en az kayıpla atlatmayı hedefliyor
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Teknik direktör Okan Buruk’un rotasyon planı ve oyuncuların fiziksel durumu, bu zorlu süreci nasıl geçeceklerini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak.
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Ligde 12 maçı kalan Galatasaray bu mücadelelerin yedisini deplasmanda oynayacak.
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