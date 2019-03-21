Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, düzenlenen ödül töreninde 'Yılın Düeti' kategorisinde ödüle layık görülen Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl, sahneye birlikte çıktı. 'Anlarsın' isimli parçaları ile ödüle uzanan ikili, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Binali Yıldırım'ın elinden ödüllerini aldı. Yıldırım'ın kendilerini tebrik etmesinden sonra taksicileri selamlayan ikili, sonrasında gazetecilere poz verdi.



ÖDÜL ALANLAR:



1- YILIN DEVLET ADAMI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN



2- YILIN SİYASETÇİSİ

BİNALİ YILDIRIM



3- YILIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

MEVLÜT UYSAL



4- YILIN EN İYİ KADIN POP SANATÇISI

DEMET AKALIN



5- YILIN EN İYİ ERKEK POP SANATÇISI

MUSTAFA CECELİ



6- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇISI

EKİN UZUNLAR



7- YILIN EN İYİ ERKEK TV OYUNCUSU

ENGİN ALTAN DÜZYATAN







8- YILIN EN İYİ KADIN TV OYUNCUSU

HANDE SORAL



9- YILIN EN İYİ TV KANALI

SHOW TV



10- YILIN EN İYİ TV DİZİSİ

DİRİLİŞ ERTUĞRUL-TRT1



12- YILIN EN İYİ ERKEK FANTAZİ MÜZİK SANATÇISI

ALİŞAN



13- YILIN EN İYİ HABER KANALI

NTV



15- YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI

SAFİYE SOYMAN



16- YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI

YILMAZ MORGÜL



17- YILIN EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI

TÜRKÜ



18- YILIN EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI

ORHAN ÖLMEZ



19- YILIN EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ

CEM ÖĞRETİR-ATV



20- YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ

NAZLI ÇELİK-STAR TV



21- YILIN EN İYİ SPOR PROGRAMI

BEYAZ FUTBOL-BEYAZ TV



22- YILIN EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI

YEMEKTEYİZ-TV8



23- YILIN EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI

PAZAR SÜRPRİZİ-SHOW TV



24- YILIN EN İYİ SABAH MAGAZİN TARTIŞMA PROGRAMI

2. SAYFA-KANAL D



25- YILIN EN İYİ SOHBET PROGRAMI

ASLI ŞAFAK'LA İŞİN ASLI-BLOOMBERG



26- YILIN EN İYİ KADIN KUŞAĞI PROGRAMI

ZAHİDE YETİŞ'LE-SHOW TV



27- YILIN SİNEMA FİLMİ

MÜSLÜM







28- TAKSİCİLER SAYGI ÖDÜLÜ

* KAYAHAN (İPEK AÇAR)

* KEMAL SUNAL (ALİ SUNAL)

* İBRAHİM ERKAL (FİLİZ ERKAL)

* NURAY HAFİFTAŞ (MÜŞERREF AKAY)

* NEJAT UYGUR (BEHZAT-SÜHEYL UYGUR)

* BARIŞ MANÇO (DOĞUKAN MANÇO)



29- YILIN ÖRNEK TAKSİCİSİ

* İLYAS BAK

* YÜKSEL YALINIZ



30- YILIN TAKSİ DURAKLARI

* PERA PALAS TAKSİ

* İSTİNYEPARK TAKSİ



31- EMEĞE SAYGI ÖDÜLLERİ

* ALİ EYÜBOĞLU-MİLLİYET GAZETESİ

* CENGİZ SEMERCİOĞLU-HÜRRİYET GAZETESİ

* SALİH KEÇECİ-QUALİTY MAGAZİNE DERGİSİ



32- YILIN MAGAZİN MUHABİRLERİ

* GÖKHAN GÖKDUMAN-SABAH GAZETESİ

* BEHLÜL AYDIN-HÜRRİYET GAZETESİ



33- YAŞAMBOYU ONUR ÖDÜLLERİ

* ESAT KABAKLI

* CENGİZ KURTOĞLU



34- TAKSİCİLER VEFA ÖDÜLÜ

* AKIN SERTÇELİK 15 TEMMUZ TAKSİCİ ŞEHİDİ





35- TAKSİCİLER SEVGİ VE KARDEŞLİK ÖDÜLÜ

* SİNAN AKÇIL







36- YILIN DÜETİ

* MUSTAFA CECELİ-SİNAN AKÇIL/ANLARSIN



37- YILIN ÇİFTİ

* SEREN SERENGİL-YAŞAR İPEK



38- YILIN TİYATRO OYUNU

* MARKO PAŞA-UYGUR TİYATROSU



39- YILIN EN İYİ GECE HABER BÜLTENİ

*FUAT KOZLUKLU-TRT HABER



41- YILIN TAKSİMETRESİ ÖDÜLÜ

* ATAK TAKSİMETRE