12 Kasım Cuma günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 12 Kasım akşamı televizyon ekranlarında Kıbrıs Zafere Doğru, Aziz, Kim Milyoner Olmak İster, Arka Sokaklar gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14.00: Bizim Köyün Kızları

16.45: Seksenler

19.00: Ana Haber

19.55: İddiaların Aksine

20.00: Kıbrıs Zafere Doğru

00.15: Alparslan: Büyük Selçuklu

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10: Senin Hayatın

18.45: Show Ana Haber

20.00: Aziz

22.15: Aziz

00.45: Üç Kuruş

03.15: Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20: Esra Erol'da

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Kim Milyoner Olmak İster

00.20: Bir Zamanlar Çukurova

03.20: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

05.35: İkimizin Sırrı

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00: Gelinim Mutfakta

15.45: Ece Üner ile Susma

18.45: Kanal D Ana Haber

20.00: Arka Sokaklar

00.15: Camdaki Kız

02.00: Gelinim Mutfakta

03.00: İntikam Geçidi

04.30: Ece Üner ile Susma

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00: Kiralık Aşk

18.45: Star Haber

20.00: Olanlar Oldu

22.30: Sana Söz

01.30: Benim Hayatım

04.00: Güzel Köylü

05.30: Kiralık Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00: En Hamarat Benim

16.00: Fulya ile Umudun Olsun

19.00: Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20.00: Aşk Mantık İntikam

23.30: El Kızı

02.30: En Hamarat Benim

04.45: Bay Yanlış

06.00: Kanunsuz Topraklar

TV8 YAYIN AKIŞI

13.00: Kırmızı Oda

16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00: Kırmızı Oda / Yeni Bölüm

00.15: Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

01.30: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

