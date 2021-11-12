12 Kasım Cuma günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 12 Kasım akşamı televizyon ekranlarında Kıbrıs Zafere Doğru, Aziz, Kim Milyoner Olmak İster, Arka Sokaklar gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14.00: Bizim Köyün Kızları
16.45: Seksenler
19.00: Ana Haber
19.55: İddiaların Aksine
20.00: Kıbrıs Zafere Doğru
00.15: Alparslan: Büyük Selçuklu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10: Senin Hayatın
18.45: Show Ana Haber
20.00: Aziz
22.15: Aziz
00.45: Üç Kuruş
03.15: Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20: Esra Erol'da
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Kim Milyoner Olmak İster
00.20: Bir Zamanlar Çukurova
03.20: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
05.35: İkimizin Sırrı
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00: Gelinim Mutfakta
15.45: Ece Üner ile Susma
18.45: Kanal D Ana Haber
20.00: Arka Sokaklar
00.15: Camdaki Kız
02.00: Gelinim Mutfakta
03.00: İntikam Geçidi
04.30: Ece Üner ile Susma
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00: Kiralık Aşk
18.45: Star Haber
20.00: Olanlar Oldu
22.30: Sana Söz
01.30: Benim Hayatım
04.00: Güzel Köylü
05.30: Kiralık Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00: En Hamarat Benim
16.00: Fulya ile Umudun Olsun
19.00: Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20.00: Aşk Mantık İntikam
23.30: El Kızı
02.30: En Hamarat Benim
04.45: Bay Yanlış
06.00: Kanunsuz Topraklar
TV8 YAYIN AKIŞI
13.00: Kırmızı Oda
16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00: Kırmızı Oda / Yeni Bölüm
00.15: Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
01.30: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
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