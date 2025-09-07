Show TV'nin yeni dizisi Veliaht'tan sosyal medyaya özel ön izleme sahnesi

Show TV’de perşembe akşamı ekranlara gelecek, FARO ve Gold Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği ‘Veliaht’tan sürükleyici intikam hikâyesine dair ipuçları veren yeni bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Sosyal medyaya özel paylaşılan bu sahne seyircide merakı daha da artırdı.

Yayınlanan tanıtımda; Yahya (Erkan Kolçak Köstendil) babasının ruhunu yaşatmak için otogara sahip olmak istediğini ifade ederken geçmişte yaşanan acı bir olayın olduğunun ilk ipuçlarını izleyiciye veriyor. Zülfikar Ağa (Ercan Kesal) ile arasındaki intikam hikâyesi ise şimdiden büyük merak uyandırıyor. Yahya’nın Recep’le (Burak Altay) kuracağı plan heyecanın odağı olurken, ön izleme sahnesi ilk bölüme günler kala tansiyonu doruğa çıkarıyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarıyla dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonun en iddialı dizisi ‘Veliaht’ perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!