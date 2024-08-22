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        Haberler Televizyon SHOW TV'nin yeni dizisi 'Siyah Kalp'in ilk tanıtımı yayınlandı! Siyah Kalp yakında SHOW TV'de!

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Siyah Kalp' yakında başlıyor

        Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayan, yapımcılığını Tims&B Productions'ın yaptığı, çekimleri Kapadokya'da devam eden Siyah Kalp dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Heyecan dolu tanıtım dizinin hikayesine dair merakı artırıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 23:05 Güncelleme: 22.08.2024 - 23:15
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        'Siyah Kalp' yakında başlıyor
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        Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya’nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar’ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak. Aşk, gizem ve tutkunun buluştuğu ‘Siyah Kalp’ izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

        BU HİKAYEDE HERKES HAKLI, KİMSE MASUM DEĞİL!

        Geçmişin saklı defterlerinin yıllar sonra açılacağı ‘Siyah Kalp’te herkes haklı, kimse masum değil. Entrikalarla örülü bir ailenin güç ve iktidar savaşının arasında yaşanacak mücadelelerle dolu aşk hikayeleri izleyicileri derinden etkileyecek.

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        Siyah Kalp’in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin) Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Siyah Kalp yakında Show TV’de!

        İşte Siyah Kalp’in İlk Tanıtımı;

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