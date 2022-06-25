Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', etkileyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Yayınlanan tanıtımı ve afişiyle dikkat çeken diziyle aynı ismi taşıyan Ceza & Sezen Aksu şarkısına çekilen özel klip izleyiciyle buluştu.
HAYATA KARŞI DİK DURANLAR
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', sürükleyici olay örgüsüyle hayata karşı dik duranların hikayesini ekrana aktaracak. Usta isimlerle genç oyuncuları buluşturan dizinin kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Delikanlı, Mustafa Açılan, Ayşe Kırca, Onur Özer, Sanem Babi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu yer alıyor.
Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', kirli geçmişini ardında bırakarak coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi'ne atanan ve burada yolu ıslahevinden gelen beş gençle kesişen Sadi Payaslı'nın öyküsünü anlatacak. Sadi Payaslı, sarsılmaz adalet duygusu ile hayata bir sıfır geride başlamış bu gençlere kol kanat gerecek...
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yakında SHOW TV'de.
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