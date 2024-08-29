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        Haberler Televizyon SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Deha'nın ilk tanıtım yayınlandı

        Merakla beklenen yeni dizi 'Deha'nın ilk tanıtımı yayınlandı

        Show TV'de ekrana gelecek yeni sezonun Ay Yapım imzalı iddialı dizisi 'Deha' çok yakında izleyicilerle buluşacak. Hikayesi ve geniş oyuncu kadrosuyla şimdiden merakla beklenen dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 22:36 Güncelleme: 29.08.2024 - 22:36
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        'Deha'nın ilk tanıtımı yayınlandı
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        Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliği Umut Aral’ın üstlendiği, Show TV’de izleyicilerle buluşacak Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Deha’dan ilk tanıtım yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu’nun yer aldığı ‘Deha’nın dikkat çekici ilk tanıtımı dizinin sürükleyici senaryosuna dair heyecanı yükseltirken aile içi intikam hikayesinin ilk sinyallerini veriyor.

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        "BABANA BİLE GÜVENME!"

        'Deha', biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

        İşte 'Deha'nın İlk Tanıtımı;

        Uzun zamandır merakla beklenen 'Deha', çok yakında Show TV’de.

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