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        Haberler Televizyon Show TV ekranlarında yayınlanacak ‘Ne Gemiler Yaktım’dan yeni tanıtım!

        Show TV ekranlarında yayınlanacak ‘Ne Gemiler Yaktım’dan yeni tanıtım!

        Show TV'de Pazartesi akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak, Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Ne Gemiler Yaktım' için geri sayım başladı. Merakla beklenen diziden çarpıcı yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 00:24 Güncelleme: 30.11.2023 - 00:24
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        'Ne Gemiler Yaktım'dan yeni tanıtım!
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        Show TV’de Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek olan ‘Ne Gemiler Yaktım’ farklı hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla şimdiden merakla bekleniyor. Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan dizinin yeni tanıtımında; kızıyla hayat mücadelesi veren Yasemin’in (Deniz Baysal) babasından yardım istemesi onun hikayesine olan merakı artırıyor. Fidan’ın (Devrim Özkan) köşkte Rutkay (Berk Hakman) ve annesi Neriman Hanım’ın (Çiğdem Selışık Onat) yanında yaşadıkları dikkat çekerken, Yasemin’in Fidan’a sorduğu “Ne yaptın sen kocana?” sorusu Fidan’ın geçmişindeki sırlara dikkat çekiyor.

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        Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin ve Fidan’ın yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’ iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelesine seyirciyi ortak etmeye hazırlanıyor.

        ‘Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.

        İşte Ne Gemiler Yaktım’ın 1. Bölüm 3. Tanıtımı;

        ‘Ne Gemiler Yaktım’ Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

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