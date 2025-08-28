Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor SHOW TV CANLI İZLE (Beşiktaş - Lausanne Sport maçı) | Show TV uydu ayarı nasıl yapılır, frekans bilgileri nedir? Beşiktaş rövanş maçı şifresiz izle ekranı

        Show TV canlı izle ekranı (Beşiktaş - Lausanne Sport maçı): Show TV frekans bilgileri ve uydu ayarları

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre'nin Lausanne Sport takımıyla karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş - Lausanne Sport maçı Show TV canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak takip edilecek. Kritik mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, Show TV frekans ayarlama işlemlerini yapmak istiyor. Bu sebeple Show TV uydu bilgileri araştırılıyor. Peki Show TV uydu ayarı nasıl yapılır, frekans bilgileri nedir? İşte, Show TV frekans bilgileri ve uydu ayarları ile Beşiktaş rövanş maçı şifresiz izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 15:01 Güncelleme: 28.08.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Siyah-beyazlı takıma gönül veren taraftarların heyecanla beklediği gün geldi. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında bu akşam sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne'ı konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak Beşiktaş - Lausanne Sport maçı Show TV canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak takip edilecek. Bu sebeple Show TV frekans ayarları ve uydu bilgileri yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, Show TV frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır? İşte Show TV canlı yayın ekranı ve frekans bilgileri ile Beşiktaş - Lausanne Sport rövanş maçı şifresiz izle...

        • 2

          SHOW TV FREKANS BİLGİLERİ VE UYDU AYARLARI

          SHOW TV (UYDU)

          DIGITAL

          Türksat 4A 42° Doğu Uydusu

          Alış Frekansı

          12219,0 MHz

          Polarizasyon

          Horizontal (Yatay)

          Symbol Rate

          6.500 Msym/s

          FEC Rate

          3/4

          Transporder

          14

          SHOW TV HD (UYDU)

          DIGITAL

          Türksat 4A 42° Doğu Uydusu

          Alış Frekansı

          12209,0 MHz

          Polarizasyon

          Horizontal (Yatay)

          Symbol Rate

          10.000 Msym/s

          FEC Rate

          3/4

          Transporder

          14

          SHOW TV TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV KAÇINCI KANALDA?

          DİGİTÜRK

          22. Kanalda İzleyebilirsiniz.

          DİGİTÜRK SHOW TV HD

          322. Kanalda İzleyebilirsiniz.

          D-SMART

          23. Kanalda İzleyebilirsiniz.

          TURKSAT KABLO TV

          Türkiye genelinde mevcut analog KTV şebekesinde S 08'inci kanaldan izleyebilirsiniz.

          TELEDÜNYA

          Teledünya sayısal kablo TV şebekesinde 24’ncü kanaldan izleyebilirsiniz.

          İNTERNET

          İnternet üzerinden www.showtv.com.tr adresinden izlenebilir.

        • 4

          SHOW TV CANLI İZLE EKRANI

          Beşiktaş - Lausanne maçı, 28 Ağustos Perşembe günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak.

          Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, Show TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          Futbolseverler, Show TV'nin resmi internet sitesi üzerinden "canlı izle" seçeneğiyle karşılaşmayı online olarak izleyebilecek.

          SHOW TV CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          28 AĞUSTOS 2025 SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          19:30 Beşiktaş - FC Lousanne - Sport Maç Önü

          20:00 Beşiktaş - FC Lousanne - Sport

          22:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Deliormanlı

          02:15 Gelin Evi

          04:15 Deliormanlı

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Hakan Çakır'ı öldürmüşlerdi! Gözaltındayken hastaneden kaçmışlar!
        Hakan Çakır'ı öldürmüşlerdi! Gözaltındayken hastaneden kaçmışlar!
        "Türk lokumu Mourinho'yu üzdü!"
        "Türk lokumu Mourinho'yu üzdü!"
        Meksika Senatosu'nda kavga
        Meksika Senatosu'nda kavga
        Komşuda haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık
        Komşuda haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        ABD vize sürelerini kısaltma hazırlığında
        ABD vize sürelerini kısaltma hazırlığında
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        "Savaştan kaçan general!"
        "Savaştan kaçan general!"
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
        Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
        21 yıl sonra karşılaştılar
        21 yıl sonra karşılaştılar
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Habertürk Anasayfa