16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erdağı, şirketin piyasaya da borcu bulunduğunun anımsatılması üzerine, “Terminal işletmecileri, yer hizmeti verenler ve diğer işletmeler alacaklarını tahsil etmek için iflas masasına başvuracak” dedi. Erdağı, Atlasjet’in mülkiyetinde herhangi bir uçağının bulunmadığına işaret ederek, “Şirketin, kiraladığı uçaklar vardı. Bunların önemli bir bölümü daha önce gitti. Son 2 uçağın da gönderildiği söyleniyor” diye konuştu.
Atlasglobal Havayolları, hafta içinde iflas başvurusu yaptı. Şirketin Kurumsal İletişimi'nden yapılan açıklamada, “Atlasglobal Havayolları adına iflas başvurusu yapıldı. Çalışanların tazminatı ve yolcuların bilet ücretlerinin geri ödemesi yapılacak. Ödeme tarihleri belli değil hukuk departmanımız çalışıyor” denildi.
Atlasjet hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlar yapıyordu.
Peki, iflası başvurusu yapan şirket bu ödemeleri yapabilecek mi ve gerekli kaynağı var mı? Devlet, devreye girebilir mi? Bu soruları, sektörde uzun yıllar görev yapan bir uzmana yönelttik. Eski Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Erdağı, sorularımızı şöyle yanıtladı:
- 500 BİN DOLAR TEMİNAT: SHGM, ticari havayolu şirketlerinden 500 bin dolar teminat alıyor. Bu tutar, daha önce 3 milyon dolardı. Birkaç yıl önce 500 bin dolara düşürülmüş.
- ÖNCE YOLCU PARASI: Devlet, gerekirse teminatı irat kaydedecek. Öncelikle taşınmayan yolcuların taşınmasını sağlayacak. Sonra, DHMİ’nin alacakları kapatılacak. (HABERTÜRK’ün edindiği bilgiye göre DHMİ’nin milyon euro düzeyinde bir alacağı söz konusu.) Para kalırsa da çalışanların alacakları kapatılacak.
- PİYASAYA BORÇLARI: Terminal işletmecileri, yer hizmeti verenler ve diğer işletmeler alacaklarını tahsil etmek için iflas masasına başvuracak. (Şirketin, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yer hizmeti veren şirketlere de yüklü tutarda borcu olduğu belirtiliyor.)
- UÇAKLARI KİRALIK: Atlasjet’in mülkiyetinde uçağı yoktu. Şirketin, kiraladığı uçaklar vardı. Bunların önemli bir bölümü daha önce gitti. Son 2 uçağın da gönderildiği söyleniyor.
- LİSANSI İPTAL EDİLECEK: Şirket, iflasını duyurdu. Ulaştırma Bakanlığı ve SHGM, devreye girecek. SHGM, söz konusu şirketin işletme ruhsatını (AOC) iptal edecek.
Erdağı "SHGM yalnızca hava yolu işletmelerinin AOC şartlarını sağlayıp sağlayamadıklarına ve AOC şartlarını uçuş emniyetine halel gelmeyecek şekilde koruyup korumadıklarına bakar ve bundan sorumludur. Şirketin diğer mali sorumlulukları, alacakları, verecekleri vs. Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanuna tabidir." dedi
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