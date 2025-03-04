Sharon Stone, yaşlılığıyla dalga geçti: Artık koltuk altlarımda pileler var

'Temel İçgüdü' filmiyle hafızalara kazınan Sharon Stone, ilerleyen yaşıyla ilgili yorum yaparken özgüvenli ifadeler kullandı.

66 yaşındaki ABD'li oyuncu; "Pek çok kişi yaşlandığında kendini salıyor" dedikten sonra cümlelerine; "Vücutlarını bırakıyorlar. Çünkü zaten çöküyorlar ya da 'Artık vücudum tarafından tanımlanmıyorum' gibi düşünüyorlar ama yine de o vücudu sevmek zorundasınız" ifadesini ekledi.

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"Yaşlandıkça koltuk altlarımda artık pileler oluştu" diye esprili bir ifade kullanan Sharon Stone, Times Dergisi'ne verdiği röportajda; "Güzel kollarım vardı ve şimdi güçlüler, resim yapıyorlar. Melek kanatları gibi. Peki ya pileleri varsa? Belki de onları şu anda harika yapan şey budur" ifadesini kullandı.

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Sharon Stone, oyunculuğun yanı sıra resim alanında da yetenekli bir sanatçı. Yaptığı tablolar, binlerce dolara satılıyor.

Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncu, röportajında, 2015'te hayatını kaybeden roman yazarı ve oyuncu Jackie Collins'in kendisine bir zamanlar verdiği, 'saçma' olarak nitelendirdiği tavsiyeyi de açıkladı: 40 yaşından sonra asla zirveye çıkma ve asla el sallama!