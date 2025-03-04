Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Sharon Stone, yaşlılığıyla dalga geçti: Artık koltuk altlarımda pileler var - magazin haberleri

        Sharon Stone, yaşlılığıyla dalga geçti: Artık koltuk altlarımda pileler var

        Kendiyle barışık olmayı seçen 66 yaşındaki oyuncu Sharon Stone, yaşlandıkça vücudunun değişmesiyle ilgili konuşurken, "Artık koltuk altlarımda pileler var" esprisini yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 12:05 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Artık koltuk altlarımda pileler var"
        ABONE OL
        ABONE OL

        'Temel İçgüdü' filmiyle hafızalara kazınan Sharon Stone, ilerleyen yaşıyla ilgili yorum yaparken özgüvenli ifadeler kullandı.

        66 yaşındaki ABD'li oyuncu; "Pek çok kişi yaşlandığında kendini salıyor" dedikten sonra cümlelerine; "Vücutlarını bırakıyorlar. Çünkü zaten çöküyorlar ya da 'Artık vücudum tarafından tanımlanmıyorum' gibi düşünüyorlar ama yine de o vücudu sevmek zorundasınız" ifadesini ekledi.

        "Yaşlandıkça koltuk altlarımda artık pileler oluştu" diye esprili bir ifade kullanan Sharon Stone, Times Dergisi'ne verdiği röportajda; "Güzel kollarım vardı ve şimdi güçlüler, resim yapıyorlar. Melek kanatları gibi. Peki ya pileleri varsa? Belki de onları şu anda harika yapan şey budur" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Sharon Stone, oyunculuğun yanı sıra resim alanında da yetenekli bir sanatçı. Yaptığı tablolar, binlerce dolara satılıyor.

        Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncu, röportajında, 2015'te hayatını kaybeden roman yazarı ve oyuncu Jackie Collins'in kendisine bir zamanlar verdiği, 'saçma' olarak nitelendirdiği tavsiyeyi de açıkladı: 40 yaşından sonra asla zirveye çıkma ve asla el sallama!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sharon stone
        #yaşlılık
        #Yaşlanma

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Dusan Tadic fırtınası!
        Dusan Tadic fırtınası!
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda
        Habertürk Anasayfa