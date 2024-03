Sharon Stone, 2021'de sinema kariyerindeki anılarını anlatırken yıllar önce kendisini rol arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmeye zorlayan yapımcıdan bahsetmişti. 66 yaşındaki ABD'li oyuncu önceki gün katıldığı bir podcast yayınında, kendisini ilişkiye zorlayan yapımcının Robert Evans, oyuncunun da Alec Baldwin'in erkek kardeşi Billy Baldwin ve filmin 1993 yapımı 'Sliver' olduğunu açıklamıştı. Stone, yapımcının bu talebinin, başrol oyuncuları arasındaki kimyanın ekrana yansımasının daha iyi olacağı iddiasının bir sonucu olduğunu anlatmıştı.

"Deneme çekimi yaptıktan sonra New York'a dönerken uçakta karşılaştığımızda kız arkadaşı Janice Dickinson'a şunu söyledi mi: Onu kendime öyle bir aşık edeceğim ki, başı dönecek? Üzerinde o kadar çok kir var ki başını döndürebilir ama ben sessiz kaldım" diyen Baldwin, sözlerine şöyle devam etti: Bob Evans ile yaptığım toplantıda, Sharon'u öpmek zorunda kalmayayım diye filmin son seks sahnesinin koreografisini yapmama izin vermesi ortadayken, Evans'ın benimle yatması için ona yalvarması hikayesi tam bir efsane!

Filmin yapımcısı olan Robert Evans 2019'da hayatını kaybetti. Evans, Paramount adlı yapım şirketi çatısı altında 'The Godfather' (Baba), 'The Italian Job' (İtalyan İşi), 'True Grit' (İz Peşinde) ve 'The Great Gatsby' (Muhteşem Gatsby) gibi önemli filmlere imza atmıştı.