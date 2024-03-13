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        Haberler Dünyadan Sharon Stone'un ifşasına Billy Baldwin'den sert yanıt - magazin haberleri

        Sharon Stone'un ifşasına Billy Baldwin'den tehdit içeren yanıt

        Yıllar önce kendisini rol arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmeye zorlayan yapımcının Robert Evans, ilişkiye zorlandığı oyuncunun ise Billy Baldwin olduğunu ilk kez açıklayan Sharon Stone'a Baldwin'den kitap yazma tehditli sert yanıt geldi: Ona karşılık vermediğim için incinmiş olmalı. Profesyonellikten uzak müstehcen hikâyelerini anlatan bir kitap mı yazsam?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 10:00 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:03
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        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
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        Sharon Stone, 2021'de sinema kariyerindeki anılarını anlatırken yıllar önce kendisini rol arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmeye zorlayan yapımcıdan bahsetmişti. 66 yaşındaki ABD'li oyuncu önceki gün katıldığı bir podcast yayınında, kendisini ilişkiye zorlayan yapımcının Robert Evans, oyuncunun da Alec Baldwin'in erkek kardeşi Billy Baldwin ve filmin 1993 yapımı 'Sliver' olduğunu açıklamıştı. Stone, yapımcının bu talebinin, başrol oyuncuları arasındaki kimyanın ekrana yansımasının daha iyi olacağı iddiasının bir sonucu olduğunu anlatmıştı.

        Eski bir oyuncu olan ve yapımcılığa soyunan Robert Evans'ın kendisini çalışma ofisine çağırarak Billy adıyla tanınan başrol oyuncusu William Baldwin ile yatmasını teklif ettiğini söyleyen Sharon Stone, "Güneş gözlüğüyle odada dolaşarak bana Ava Gardner ile yattığını ve ben de Billy Baldwin ile birlikte olursam onun performansının daha iyi olacağını söyledi" şeklinde konuşmuştu.

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        “Billy'nin filmde daha iyi olmasına ihtiyacımız vardı çünkü sorun da buydu" diyen Sharon Stone; "Onunla yatarsam ekranda bir kimyamız olacaktı. Onunla birlikte olursam filmi kurtaracaktık. Filmle ilgili gerçek problem bendim, çünkü o kadar gergindim ki onunla yatıp işleri yoluna koyabilecek gerçek bir oyuncu gibi değildim. Asıl sorun çok sıkı biri olmamdı" ifadesini kullanmıştı.

        Bu ifşaya Billy Baldwin'den yanıt gecikmedi. 61 yaşındaki oyuncu, X platformu üzerinden yaptığı paylaşıma; "Sharon Stone bunca yıl sonra neden benim hakkımda konuşmaya devam ediyor? Hâlâ benden hoşlanıyor mu, yoksa bunca yıldan sonra onun yaklaşmasından kaçtığım için hâlâ inciniyor mu?" ifadesiyle başladı.

        "Deneme çekimi yaptıktan sonra New York'a dönerken uçakta karşılaştığımızda kız arkadaşı Janice Dickinson'a şunu söyledi mi: Onu kendime öyle bir aşık edeceğim ki, başı dönecek? Üzerinde o kadar çok kir var ki başını döndürebilir ama ben sessiz kaldım" diyen Baldwin, sözlerine şöyle devam etti: Bob Evans ile yaptığım toplantıda, Sharon'u öpmek zorunda kalmayayım diye filmin son seks sahnesinin koreografisini yapmama izin vermesi ortadayken, Evans'ın benimle yatması için ona yalvarması hikayesi tam bir efsane!

        Baldwin'in bahsettiği sahnede, başrol oyuncuları Sharon Stone ve Billy Baldwin yüz yüze gelmeden ilişkiye girme anını canlandırıyor.

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        Baldwin, öfkeli açıklamasını şu sözlerle bitirdi: Acaba bir kitap yazıp Sharon hakkındaki pek çok rahatsız edici, müstehcen ve profesyonellikten uzak hikâyeyi anlatsam mı? Bu eğlenceli olabilir.

        'Sliver', Sharon Stone'un kendisini büyük bir üne kavuşturan 'Basic Instinct' (Temel İçgüdü) filminden sonra gelen ilk projesiydi. Film, beklentilerin altında kalsa bile gişede 280 milyon dolar gibi önemli bir hasılat elde etmişti.

        Filmin yapımcısı olan Robert Evans 2019'da hayatını kaybetti. Evans, Paramount adlı yapım şirketi çatısı altında 'The Godfather' (Baba), 'The Italian Job' (İtalyan İşi), 'True Grit' (İz Peşinde) ve 'The Great Gatsby' (Muhteşem Gatsby) gibi önemli filmlere imza atmıştı.

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        #sharon stone
        #billy baldwin

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