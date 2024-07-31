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        Haberler Magazin Sharon Stone, Türkiye'ye geldi - Magazin haberleri

        Sharon Stone, Türkiye'ye geldi

        Hollywood'un efsanevi yıldızı Sharon Stone, 'Altın Küre'nin (Golden Globe) ilk defa vereceği 'Global İkon Ödülü'nü almak için Türkiye'ye geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 12:16 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:16
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          Sharon Stone, 'Altın Küre'nin (Golden Globe) bu yıl ilk kez vereceği ‘Global İkon Ödülü’nü almak için Türkiye’ye geldi.

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          3 gündür İstanbul'da olan Sharon Stone, The Ritz-Carlton Istanbul'dan çıkışta oğlu Laird Vonne Stone ile birlikte görüntülendi.

          'Altın Küre’nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği ve sinemada uluslararası kapsayıcılığı teşvik etmek amacıyla ABD dışında yapma kararı aldığı özel ödül organizasyonu, 2 Ağustos’ta Bodrum’da gerçekleştirilecek.

        • 3

          Sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren Sharon Stone’a 'Global İkon Ödülü’nün takdim edileceği töreni Kerem Bürsin ile Büşra Pekin sunacak.

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          GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

          Sharon Stone, geçtiğimiz nisan ayında TRT World'de yayınlanan 'Turkish Tea Talk' programına konuk olmuştu. Stone, İskoçya'nın eski Başbakanı Alex Salmond'ın sunduğu 'Turkish Tea Talk' (Türk Çayı Sohbeti) programında gözyaşlarını tutamamıştı.

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          2013’te HIV / AIDS'li insanlar için yaptığı çalışmalardan dolayı Nobel Barış Zirvesi Ödülü'nü kazanan Sharon Stone, barış yanlısı aktivistlerle çalışmaya başladığından beri büyük bir mutluluk duyduğunu söylemişti.

        • 6

          Uzun yıllardır barış gönüllüleri ve daha birçok toplumsal mücadele alanında gönüllü olarak yer alan oyuncu, insani yardım görevlerinde çalışırken tanıştığı insanları çok sevdiğinden bahsetti. Stone, o anlarda duygularına hâkim olmayarak gözyaşlarına boğulmuştu.

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          Sharon Stone; "Bu insanlar o kadar cesur ki... Bunlar benim insanlarım, bu insanlarla sokakta durabilirim, bu insanlarla hayatımı riske atabilirim, onlar beni anlıyor ve ben de onları anlıyorum" demişti.

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          Sharon Stone ayrıca, 2005'te Andy Garcia ile birlikte konuk oyuncu olarak, 'Kurtlar Vadisi'nde rol almıştı.

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