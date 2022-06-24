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Sharon Stone: Dokuz kez düşük yaptım - Magazin haberleri

Sharon Stone: Dokuz kez düşük yaptım

Hollywood yıldızı Sharon Stone, yıllar sonra bir itirafta bulundu. Stone, hayatı boyunca dokuz defa düşük yaptığını açıkladı

24.06.2022 - 12:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Temel İçgüdü' (Basic Instinct) filmiyle hafızalarda yer edinen oyuncu Sharon Stone, People Dergisi'nin dansçı Peta Murgatroyd ile alakalı röportajı hakkında yorumda bulundu.

    Ukrayna asıllı Maksim Chmerkovskiy ile evli olan Murgatroyd, düşük yaptığını ve o zor anlarda eşinin yanında olamadığı, Kiev'de bulunduğu için ne kadar büyük bir üzüntü duyduğunu itiraf etmişti.

  • "DOKUZ KEZ DÜŞÜK YAPTIM"

    Bunun üzerine kadınlara uygulanan haksızlığa dikkat çeken Stone, hayatı boyunca dokuz kez düşük yaptığını da açıkladı.

    Konuyla ilgili konuşan Sharon Stone, "Biz kadınların bu tür yas süreçlerini ve kayıpları konuşacağımız bir ortam yok. Ben dokuz çocuğumu düşük ile kaybettim." şeklinde konuştu.

  • "BU KÜÇÜK BİR ŞEY DEĞİL"

    Ünlü oyuncu, "Bu küçük bir şey değil. Fiziksel ve duygusal olarak yalnız göğüs germemiz gereken bir şeymiş gibi hissettiriliyoruz ve bunda da bir başarısızlık hissi oluyor." dedi.

    Üç çocuk evlat edinen Stone, "Quinn Kelly", "Laird Vonne" ve "Roan Joseph"ı büyütmüştü.

  • "SESSİZ KALMAM GEREKTİĞİ SÖYLENDİ"

    Öte yandan Sharon Stone, daha önce küçük bir çocukken kendisine, tacize bile uğrasa iyi bir kız olup, sessiz kalması gerektiğinin söylendiğini anlatmıştı.

  • "İTAATKAR OLMAMI BEKLEDİLER"

    Stone, çocukluk yıllarında ailesinin kendisinden itaatkar olmasını beklediğini de sözlerine eklemişti. Sharon Stone, daha sonra şu ifadeleri kullanmıştı:

    Mükemmel, hiçbir şeyden şikayet etmeyen, her zaman her şeyi doğru bir şekilde yapan biri olmam bekleniyordu. Bunu bilmek çok sıkıcı. Sessiz ve bağımlı olmak, çeneni sürekli kapalı tutmak zorunda kalmak sağlıklı bir rol değil.

    Fotoğraflar: AA, AP

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