"İTAATKAR OLMAMI BEKLEDİLER"

Stone, çocukluk yıllarında ailesinin kendisinden itaatkar olmasını beklediğini de sözlerine eklemişti. Sharon Stone, daha sonra şu ifadeleri kullanmıştı:

Mükemmel, hiçbir şeyden şikayet etmeyen, her zaman her şeyi doğru bir şekilde yapan biri olmam bekleniyordu. Bunu bilmek çok sıkıcı. Sessiz ve bağımlı olmak, çeneni sürekli kapalı tutmak zorunda kalmak sağlıklı bir rol değil.

Fotoğraflar: AA, AP