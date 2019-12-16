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Anadolu Efes'te ortaya koyduğu performans ile adından sıkça söz ettiren başarılı ABD’li oyun kurucusu Larkin’in Türk vatandaşlığına geçirilmesi ve A Milli Basketbol Takımı’nda oynayabilmesi için öneriler gündemde. Peki Shane Larkin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Shane Larkin'in kariyeri...
SHANE LARKIN KİMDİR?
Miami Üniversitesi’nden 2013 yılında mezun olan Larkin, 2013 NBA Draft organizasyonunda Atlanta Hawks tarafından 1. tur 18. sıradan seçildi. Hakları Dallas Mavericks’e verilen Larkin, NBA’deki ilk sezonuna Dallas’ta adım attı. Sezonu NBDL’in Texas Legends takımında tamamlayan Amerikalı oyuncu, 2014-15 sezonunda New York Knicks, 2015-16 sezonunda ise Brooklyn Nets takımında görev yaptı. 2016-17 sezonunda ise ilk yurt dışı deneyimi için İspanya’nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımının yolunu tutan Larkin, 2017-18 sezonunda ise NBA’e geri döndü ve Boston Celtics forması giydi. Başarılı oyuncu bir sezon sonra ise takımımıza katıldı.
2013 yılında Atlantic Coast Konferansı’nın en iyi beşine ve en iyi savunmacı beşine adını yazdıran Shane Larkin, aynı zamanda konferansta “Yılın Oyuncusu” seçildi. Larkin, 2017’de İspanya Ligi’nin en iyi ikinci beşinde yer aldı. Larkin, takımımızdaki ilk sezonunda Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci ve Euroleague ikinciliği yaşadı. Başarılı oyuncumuz 2019-20 sezonu başında ise Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.
Turkish Airlines Euroleague’de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 35 karşılaşmada 21:58 dakika ortalama süre alan Larkin, maç başına 12,5 sayı, 2,2 ribaunt ve 3,1 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Larkin, takımımızın Euroleague’de Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile oynadığı karşılaşmayı 30 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalma ile tamamlamış ve toplam 43 verimlilik puanı ile Turkish Airlines Euroleague Final Four tarihindeki en yüksek verimlilik puanı rekorunu kırmıştı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ise geçtiğimiz sezon 24 maça çıkan Larkin, maç başına 27:44 dakika süre alarak 15,1 sayı, 2,8 ribaunt ve 4,5 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Larkin, ayrıca geçtiğimiz sezon 14. şampiyonluğumuza ulaştığımız final serisinde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçilmeyi başarmıştı.
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