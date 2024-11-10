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        Haberler Dünyadan Shakira 'Zootopia 2' ile sinemaya dönüyor

        Shakira 'Zootopia 2' ile sinemaya dönüyor

        Ünlü şarkıcı Shakira, Oscar ödüllü animasyon filmi 'Zootopia'nın devam filminde sesiyle yer alacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 16:29 Güncelleme: 10.11.2024 - 16:29
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        'Zootopia 2' ile sinemaya dönüyor
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        Shakira, Oscar'lı film 'Zootopia'nın hayvanlar dünyasına dönüyor. Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı, gelecek yıl devam filminde yer alacak.

        Shakira, hayranları için sürpriz bir video çekti ve gelecek yılın devam filmi 'Zootopia 2'de şarkı söyleyen karakter Gazelle olarak geri döneceğini şu sözlerle açıkladı: Bazı önemli haberleri duyurmak için buradayım. Hazır mısınız? Gazelle 'Zootopia 2'ye geri dönüyor.

        'Zootopia 2'nin 26 Kasım 2025'te vizyona girmesi planlanıyor. Önceki filmde de yer alan Ginnifer Goodwin ve Jason Bateman, devam filminde de sesleriyle rol alacak. Devam filminin yeni oyuncuları arasında 'Everything Everywhere All at Once'filminin Oscar ödüllü yıldızı Ke Huy Quan yer alacak.

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        #Shakira
        #Zootopia 2
        #Animasyon
        #film

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