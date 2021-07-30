Suçlamaya göre; Shakira; 2012, 2013 ve 2014 yıllarında İspanya'da vergi usulsüzlüğü yaptı.

44 yaşındaki şarkıcı, daha önce o yıllarda Bahamalar'da yaşadığını ve İspanya’da ikamet etmediğini, sadece ülkeyi ara sıra ziyaret ettiğini söylemişti.