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Shakira'ya 8 yıl hapis cezası talebi! - Magazin haberleri

Shakira'ya 8 yıl hapis cezası talebi!

Shakira, eşi Gerad Pique'nin ihanetiyle sarsılmasının ardından bir şok daha yaşadı. Vergi kaçırmakla suçlanan ünlü şarkıcı hakkında 8 yıl hapis cezası istendiği öğrenildi

29.07.2022 - 15:24 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA

  • İspanya'da savcılar ünlü şarkıcı Shakira hakkında vergi kaçırdığı gerekçesiyle 8 yıldan fazla hapis cezası talep etti.

  • AA'nın La Prensa Latina'dan aktardığına göre; İspanyol savcılar, Kolombiyalı şarkıcının 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon euro tutarında vergi kaçırdığı iddiasıyla 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

  • 23 MİLYON EURODAN FAZLA PARA CEZASI!

    Shakira'nın vergi kaçırma davasında uzlaşmayı reddetmesinin ardından, görülecek duruşmada savcının hapis cezasının yanı sıra 23 milyon eurodan fazla para cezası isteyeceği bildirildi.

  • 6 FARKLI SUÇLAMA!

    Shakira, dün uzlaşmaya gitmek yerine suçsuzluğunu kanıtlamak için mahkemeye çıkma kararını duyurmuştu.

    Barselona Mahkemesi, mayısta, İspanya'da ikamet ettiği 2012-2014 yıllarında elde ettiği geliri vergi cenneti ülkelerde gizleyerek, 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek hakkında 6 farklı suçlamayla yargılanmasına karar vermişti.

  • İki çocuk sahibi olduğu Barselonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikte yaşayan Shakira, kısa bir süre önce 11 yıllık ilişkisini bitirmişti.

    NELER YAŞANMIŞTI?

    Geçtiğimiz haftalarda Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve 2010 yılından beri aşk yaşadığı Shakira, "ihanet" iddiasıyla yollarını ayırmıştı.

    Kolombiyalı şarkıcının, sevgilisini suçüstü yakaladığı, Pique'nin ise, "Ben masumum!" diyerek, kendisini savunduğu belirtilmişti.

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