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Shakira'dan Gerard Pique'ye ihanet göndermesi! - Magazin haberleri

Shakira'dan Gerard Pique'ye ihanet göndermesi!

Shakira, 12 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun babası futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılmıştı. Ünlü şarkıcı, yeni yıl mesajında eski sevgilisine göndermede bulundu. Shakira, "Biri bize ihanet etmiş olsa bile diğerlerine güvenmeye devam etmeliyiz. Sizi küçümseseler bile, kendinize değer vermeye devam edin. Çünkü iyi insanların sayısı edepsizlerden daha fazla." dedi

Giriş: 02.01.2023 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve 2010 yılından beri aşk yaşadığı ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılığı magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşmüştü. İlişkileri süresince dünyaya gelen iki çocukları bile çiftin birlikteliğini ayakta tutamadı. İspanya basınından yer alan haberlere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.

  • "İYİ İNSANLARIN EDEPSİZLERDEN DAHA FAZLA"

    Uzun süredir magazin gündemini meşgul eden olaylı ayrılık sornası Shakira yeni yıl mesajında manidar bir mesaj paylaştı. Şarkıcı, "Bu yeni yılda yaralarımız hala açık olsa da, zamanın cerrah elleri var. Birisi bize ihanet etmiş olsa bile güvenmeye devam etmeliyiz. Küçümseme karşısında, kendine değer vermeye devam et. Çünkü iyi insanlar edepsizden çok daha fazla. Gidenler daha az, yanımızda kalanlar çoktur. Gözyaşlarımız israf değildir, geleceğin doğacağı toprağı sular ve bizi daha fazla insan yapar, böylece kalp kırıklığının ortasında sevmeye devam edebilirsin." dedi.

  • MAHKEMEDE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

    Shakira ve Pique ayrılık davası ve çocuklarının velayeti için İspanyanın Barselona kentindeki 18. Asliye ve Aile Mahkemesi'ne geldi. Basının görüntü almak için yoğun ilgisinin altında ayrı ayrı mahkemeye giren Pique ve Shakira, çıkışta gazetecilerin ısrarlı sorularına karşın herhangi bir açıklama yapmadı.

  • İspanyol basını, Shakira ve Pique'nin çocuklarının velayeti konusunda kasım ayı başında vardıkları anlaşmayı hakim karşısında onayladıklarını belirtti.

    Shakira ve Pique, avukatları aracılığıyla daha önce yaptıkları açıklamada, "Çocuklarımızın esenliğini garanti eden bir anlaşma imzaladığımızı ve sadece resmi bir prosedürün parçası olarak mahkemede onaylanacağını bildirmek istiyoruz. Tek amacımız çocuklarımıza en yüksek güvenlik ve korumayı sağlamaktır. Bunun gizliliğine saygı duyulacağına güveniyoruz. Gösterilen ilgiyi takdirle karşılıyor, çocukların gerekli mahremiyetle, güvenli ve sakin bir ortamda yaşamlarına devam edebilmelerini diliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

  • Anlaşma gereği Shakira'nın ABD'nin Miami kentindeki 750 metrekarelik evine taşınacağı, çocukları Milan (9) ve Sasha'yı (7) da götüreceği, Pique'nin ise ayda 10 gün çocuklarıyla birlikte olacağı belirtildi.

    Yaklaşık 12 yıllık birliktelikleri olan Shakira ve Pique, haziran ayında ayrıldıklarını açıklamıştı.

  • "SIRADAN BİR AYRILIK DEĞİL"

    Öte yandan Shakira, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda biten ilişkisiyle ilgili konuşmuştu. "Sessiz kalmaya ve olayları sindirmeye çalıştım" diyen şarkıcı, "Bu konuyla ilgili konuşmak gerçekten çok zor" ifadelerini kullanmıştı.

    Futbolcu ile Sasha ve Milan adında iki çocuğu olan Shakira, "Tüm gözler üzerimde ve ayrılığımız sıradan bir ayrılık değil. Sadece benim için değil, çocuklarım için de çok zor bir süreç" diye konuşmuştu.

    Shakira, "Çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Bu benim hayattaki bir numaralı görevim. Tabii okuldaki arkadaşlarından da bir şeyler duyuyorlar. Bu onları ister istemez etkiliyor" demişti.

  • "MÜZİK BENİM İÇİN HAYAT KURTARICI"

    Şarkıcı, evliliğinde yaşanan sorunların müzik kariyerini nasıl etkilediği sorusuna ise "Müzik benim için bir hayat kurtarıcı. Parçalanmış halde hissettiğim günler oldu ve bu günlerden sadece müzik ile sıyrılabildim. İşin gözümü çok korkuttuğu günler oldu. Sadece çocuklarıma sarılıp, yataktan çıkmak istemediğim günler... Ancak ayağa kalkıp klip çekimine veya stüdyoya gitmek zorundaydım" yanıtını vermişti.

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