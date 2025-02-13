Shakira 7 yıl sonra yeniden dünya turnesinde

Shakira, merakla beklenen dünya turnesinin açılışını yaptı. 48 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, turneye Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde başladı.

Turneye Mart 2024'te çıkardığı son albümü 'Las Mujeres Ya No Lloran' adını veren Shakira, Estadio Nilton Santos Stadyumu'nda seyircileri coşturdu.

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Shakira, Arjantin, Şili, Meksika, Peru ve Kuzey Amerika'yı kapsayan 30'dan fazla konser verecek. Shakira, Rio De Janeiro'daki performansı öncesinde sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınladı. Şarkıcı, bir yıldır turne için prova yaptığını ve performansını mükemmelleştirmek için günde 14 saat çalıştığını belirtti.

Ünlü şarkıcı, en son 2017 - 2018 arasında 'El Dorado' adını verdiği dünya turnesine çıkmıştı.