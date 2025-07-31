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        Haberler Bilgi Spor Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı HT Spor canlı izle ekranı

        Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Beşiktaş maçı canlı izle

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor. Polonya'da Reymana Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, "Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda?" soruları taraftların gündemini meşgul etmeye başladı. Siyah beyazlılar, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 253 müsabakada 95 galibiyet, 49 beraberlik, 109 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, rakibini elemesi durumunda 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek. İşte Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 18:59 Güncelleme: 31.07.2025 - 21:17
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        • 1

          Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı için nefesler tutuldu. İlk maçı 4-2 kaybeden siyah beyazlılarda hedef, Shakhtar Donetsk karşısında avantajlı skoru elde edip, Avrupa Ligi'nde yoluna 3. eleme turundan devam etmek. Temsilcimiz, rakibini 3 farklı mağlup etmesi durumunda bir üst tura adını yazdıracak. Beşiktaş'ta gözler Orkun Kökçü ve Tammy Abraham'da olacak. Peki, "Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı HT Spor canlı izle ekranı...

        • 2

          SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş mücadelsi ise 31 Temmuz saat 21.00'de oynanacak.

        • 3

          SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Reymana Stadı'nda oynanacak mücadele HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

          HTSPOR TV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR

          Uydu Bilgileri

          42° Doğu Uydusu, Batı Beam

          Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

          Sembol Oranı: 30000

          Yayıncı Platformlar

          Digitürk: Kanal 75

          D-Smart: Kanal 79

          Tivibu: Kanal 87

          Kablo TV: Kanal 227

          Turkcell TV+

        • 5

          BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

          Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.

          Shakhtar Donetsk karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek.

          Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek.

        • 6

          TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ

          Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri geçen hafta yapılan kura çekiminde belli oldu.

          Beşiktaş, 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.

          Rangers, sahasındaki ilk maçta Panathinaikos'u 2-0 yendi.

        • 7

          ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

          Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

          Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

          İlk maçta St. Patrick's, Kalju'yu 1-0 mağlup etti.

          Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

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