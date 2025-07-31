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        Haberler Bilgi Spor SHAKHTAR DONETSK- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE: HT Spor ile Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı canlı yayın izle | BJK Avrupa Ligi maçı şifresiz izle

        Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı canlı izle! HT Spor ile Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı canlı yayın izle ekranı

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanan ilk maçta 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor. Kara Kartal'ın tur mücadelesini kaçırmak istemeyen taraftarlar Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı canlı izle ekranı için araştırmalara başladı. Reymana Stadı'nda oynanacak BJK Avrupa Ligi maçı şifresiz olarak HT Spor ekranlarından yayınlanacak. İşte, Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı canlı izle linki ile HT Spor kanal frekans bilgileri ve yayıncı platformlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 15:13 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:13
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 2. eleme turu rövanş maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’e konuk oluyor. İlk maçta taraftarı önünde Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, deplasmanda en az 2 farklı skorla kazanarak maçı uzatmalara taşımak istiyor. Tur için mücadele edecek olan Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Kara Kartal, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyor. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar ise ‘’Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı canlı izle’’, ‘’BJK Avrupa Ligi maçı şifresiz izle’’ şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı canlı yayın izle ekranı ve HT Spor TV frekans bilgileri!

        • 2

          SHAKHTAR DONETSK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü yani bu akşam saat 21.00'de başlayacak.

        • 3

          SHAKHTAR DONETSK-BEŞİKTAŞ MAÇI HT SPOR’DA!

          Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedrinhoi Gomes, Santana, Ocheretko, Sudakov, Kevin, Eguinaldo.

          Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Kartal (Orkun), Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

        • 5

          SHAKHTAR DONETSK-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE EKRANI

          Beşiktaş’ın Avrupa Ligi maçını HT Spor üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          HTSPOR TV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          EKSİKLER

          Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk maçı öncesi üç oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

          Siyah-beyazlı takımda Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlığı sürerken, dizinde ödem bulunan Orkun Kökçü'nün de bugün yapılacak son idmanda durumuna bakılacak ve karşılaşmada forma giyip, giyemeyeceğine karar verilecek.

          Öte yandan Rus ekibi Spartak Moskova ile transfer görüşmeleri süren Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

          Ayrıca Emrecan Uzunhan, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde yer almadı.

        • 7

          BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

          Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.

          Shakhtar Donetsk karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek.

          Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek.

        • 8

          BEŞİKTAŞ'IN TURU GEÇMESİ HALİNDE RAKİPLERİ BELLİ

          Siyah-beyazlı takımın Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda muhtemel rakipleri belli oldu.

          Beşiktaş, 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.

          Rangers, sahasındaki ilk maçta Panathinaikos'u 2-0 yendi.

          ELENİRSE YOLUNA KONFERANS LİGİ’NDEN DEVAM EDECEK

          Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

          Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

          İlk maçta St. Patrick's, Kalju'yu 1-0 mağlup etti.

          Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

        • 9

          BEŞİKTAŞ'IN SHAKHTAR DONETSK MAÇI KAMP KADROSU

          UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile Polonya'da karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

          Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda, Rusya temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer süreci devam eden Gedson Fernandes'in yanı sıra, Al-Musrati, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve sakatlığı bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu yer almadı.

          Polonya'ya gidecek kafilede yer alan futbolcular şöyle:

          Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroy, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy.

        • 10

          HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR

          Uydu ve Frekans Bilgileri:

          42° Doğu Uydusu, Batı Beam

          Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

          Sembol Oranı: 30000

          Türksat 4A

          2/3

          Yayıncı Platformlar:

          Digitürk: 75. Kanal

          D-Smart: 79. Kanal

          Tivibu: 87. Kanal

          Kablo TV: 227. Kanal

          Turkcell TV+: 73. Kanal

          Radyo Frekansı: İstanbul 105.4

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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